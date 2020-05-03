Вместо шашлыков и дискотек поработать на «скорой» предложил нарушителям самоизоляции губернатор Подмосковья

По словам Андрея Воробьева, в регионе не хватает медицинского персонала, но машины скорой помощи есть. И они простаивают. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Губернатор Подмосковья предложил не соблюдающим изоляцию поработать на скорой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил жителям с «избыточным количеством энергии», которые не соблюдают режим всеобщей самоизоляции в период пандемии коронавируса, поработать на скорой помощи. Об этом он заявил в воскресенье в интервью программе «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

«Задача сделать так, чтобы было дурным тоном на выходные с друзьями жарить шашлыки или устраивать дискотеки в микрорайонах. Пусть те ребята, у которых избыточное количество энергии, обращаются к нам, мы отправим их работать на скорую помощь, транспортировать больных в стационары. Потому что у нас огромное количество машин скорой помощи, но часто «выпадает» водитель, или фельдшер, или врач, и тогда машина просто пустует», — сказал Воробьев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С конца марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.