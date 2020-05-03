03.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вместо шашлыков и дискотек поработать на «скорой» предложил нарушителям самоизоляции губернатор Подмосковья

14:24 03.05.2020 Фото: Википедии
1 0

По словам Андрея Воробьева, в регионе не хватает медицинского персонала, но машины скорой помощи есть. И они простаивают. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Вместо шашлыков и дискотек поработать на скорой предложил нарушителям самоизоляции губернатор Подмосковья
Губернатор Подмосковья предложил не соблюдающим изоляцию поработать на скорой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил жителям с «избыточным количеством энергии», которые не соблюдают режим всеобщей самоизоляции в период пандемии коронавируса, поработать на скорой помощи. Об этом он заявил в воскресенье в интервью программе «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

«Задача сделать так, чтобы было дурным тоном на выходные с друзьями жарить шашлыки или устраивать дискотеки в микрорайонах. Пусть те ребята, у которых избыточное количество энергии, обращаются к нам, мы отправим их работать на скорую помощь, транспортировать больных в стационары. Потому что у нас огромное количество машин скорой помощи, но часто «выпадает» водитель, или фельдшер, или врач, и тогда машина просто пустует», — сказал Воробьев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С конца марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы соблюдаете режим самоизоляции?

Аноним, 03 мая 2020 15:33
Пусть пример покажет. Все равно ничего не делает. В войну даже генералы на передовой были.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Видео с места трагедии: Тела выпавших с 11 этажа 7- и 10-летнего братьев нашли на тротуаре в центре Москвы
16:26 03-05-2020
Видео с места трагедии: Тела выпавших с 11 этажа 7- и 10-летнего братьев нашли на тротуаре в центре Москвы
Бросили старика с коронавирусом врачи возле его дома в Москве. Его дочь пожалуется в СК
16:20 03-05-2020
Бросили старика с коронавирусом врачи возле его дома в Москве. Его дочь пожалуется в СК
Обжаловала компенсацию в 300 тыс.рублей экс-губернатору Юрченко за незаконное уголовное преследование прокуратура Новосибирской области
16:05 03-05-2020
Обжаловала компенсацию в 300 тыс.рублей экс-губернатору Юрченко за незаконное уголовное преследование прокуратура Новосибирской области
Отобрал золото грабитель с бородой в магазине "Монетка" на ул. Комсомольской в Бердске. Беглеца ищет полиция в районе вокзала 1
15:54 03-05-2020
Отобрал золото грабитель с бородой в магазине
Скончался от коронавируса врач в Челябинской области. Он брал анализы у контактных с зараженными
15:42 03-05-2020
Скончался от коронавируса врач в Челябинской области. Он брал анализы у контактных с зараженными
БердскРазложившийся труп нашли дети в Первомай на берегу Обского моря в Бердске? Страшная находка была 27 апреля
15:26 03-05-2020
Разложившийся труп нашли дети в Первомай на берегу Обского моря в Бердске? Страшная находка была 27 апреля
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх 19
15:17 03-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх
Бердск75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одет
15:14 03-05-2020
75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одет
Прорицатель Вольф Мессинг перед смертью навал самый умный и божественный знак зодиака
15:10 03-05-2020
Прорицатель Вольф Мессинг перед смертью навал самый умный и божественный знак зодиака
3 мая 2020 года - День окликания предков: Что принято делать в этот день и как душа умерших приходит погостить 1
15:03 03-05-2020
3 мая 2020 года - День окликания предков: Что принято делать в этот день и как душа умерших приходит погостить