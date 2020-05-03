Прорицатель Вольф Мессинг перед смертью навал самый умный и божественный знак зодиака

Вольф Мессинг — личность легендарная

У каждого из нас есть свои собственные психические способности, которые развиты или еще будут развиваться, а также те которые дарованы нам звездами. Эти способности основаны на личном опыте, ранах и травмах прошлого, и на и том, что мы любим! Великий прорицатель XX века Вольф Мессинг назвал трех знаков зодиака особенными.

Вольф Мессинг — личность легендарная. Настолько легендарная и так до конца никем и не понятая, что даже в эпоху сталинских репрессий вышел из воды практически сухим. В свое время пророк Вольф Мессинг назвал самый умный знак Зодиака, самый хитрый знак Зодиака и, наконец, самый страшный знак Зодиака.

Самый страшный знак Зодиака, по мнению Мессинга

Весы, самый страшный знак Зодиака по мнению Мессинга. С одной стороны, эти противоречивые ребята многим готовы помочь. Они лидеры и умеют увлечь за собой. К тому же у них фантастическая интуиция, развитая у некоторых до дара предвидения. С другой стороны, ради того, что Весы считают высшей целью – они готовы жертвовать многими и многим. Весам свойственно двуличие и двурушничество.

Самый хитрый знак Зодиака

Овен, по мнению оракула Мессинга, является своеобразным хамелеоном, способным подстроиться под любые обстоятельства.

Мессинг считал, что Овны идут к цели при помощи своего невероятного темперамента, который мало кому удаётся обуздать. А ещё им свойственно одевать на себя маску, и выдавать не за того, кем они являются на самом деле.

Пустить пыль в глаза они могут легко, также, как и расположить к себе совсем незнакомых людей. Ведь Мессинг был убеждён, что Овны в зодиакальным созвездии — лучшие ораторы и отменные руководители. Им свойственно стремиться к лидерству, излучая сумасшедшую энергетику, которая нередко передаётся даже на больших расстояниях.

Водолей, самый умный знак Зодиака

Мессинг считал, что Водолеям присуще особое видение мира. Именно представителей данного знака Зодиака он считал самыми умными.

Водолеи в награду получили свободу, которую никто не может у них отнять, – она всегда присутствует в глубине их души. Поэтому представители этого созвездия зачастую показывают окружающим людям, как это прекрасно быть свободным и независимым человеком. Благодаря этому дару, как отмечал Мессинг, их сознание становится безграничным, а сами Водолеи с легкостью преодолевают любые рамки и препятствия.

Знаки зодиака, наделенные уникальным божественным даром

Рак

Наш современный мир наполнен всевозможными соблазнами и пороками. Из-за этого истинная душа человека прячется в угол, а помочь ей выйти может только самая мощная сила Вселенной под названием любовь. Раков Всевышний наградил самым важным даром – они могут по-настоящему любить и дарить это чувство окружающим.

Дева

Представители этого зодиакального созвездия одарены Господом невероятными умственными способностями и стремлению к получению новых знаний. Вольф Мессинг отметил, что именно Девы всегда стремятся обучаться всему новому. Им нравится расширять свой кругозор. Именно такой дар дает им возможность совершать новые масштабные открытия в нашем мире.

Стрелец

Стрельцов Господь наградил таким прекрасным качеством, как искренность, которую они с честью несут в своей жизни. Стрельцы всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся. Они привыкли открывать людям глаза на правду, какой бы ужасной она ни была. Дело в том, что они видят все буквально насквозь, без иллюзорного восприятия и фальши.

Источник: Пронедра