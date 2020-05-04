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Коронавирус сводит родителей с ума: детям дают имена Ковид, Корона и Санитайзер

14:49 04.05.2020 Фото: Public Domain Pictures
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Родители по всему миру давют своим новорожденным детям необычные имена. У всех — свои причины.

Коронавирус сводит родителей с ума: детям дают имена Ковид, Корона и Санитайзер
Детм по всему миру начали давать необычные имена

13 апреля на Филиппинах родилась девочка, получившая имя Ковид Мари. Ковид было взято от названия вызываемой коронавирусом болезни COVID-19. По словам родителей малышки, инфекция принесла «большие страдания» всему миру. Назвав дочь таким образом, они хотели выразить благодарность за то, что болезнь их пощадила.

Несколькими неделями ранее у двух мам из Юго-Восточной Индии возникла та же идея. Первую девочку зовут Корона Кумар, а вторую — Корона Кумари. Удивительным в этой истории является то, что идею назвать таким образом младенцев подал врач в больнице. «Я сказал им, что это поможет повысить осведомленность (людей) о болезни и устранить предрассудки вокруг нее», — вспоминает врач. «К моему удивлению, они согласились,-сказал он.

Кроме того, необычным образом назвали новорожденного мальчика в Северо-Восточной Индии. Родители выбрали имя Карантин (от английского Lockdown — прим. «ВМ»). Таким образом супружеская пара решила оставить в своей памяти все те проблемы, с которыми они столкнулись в этом году.

В середине апреля сообщалось о том, что в Индии родившегося во время пандемии коронавирусной инфекции ребенка назвали именем Санитайзер. По словам родителей младенца, они выбрали это имя, поскольку дезинфицирующее средство помогает бороться с вирусом. Они также отметили, что врачи с улыбкой отреагировали на их решение.

Источник: madame.lefigaro

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