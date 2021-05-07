"Зачем вам ждать указ Путина? Увольняйтесь и вперед!": Как провели майские выходные-2021 бизнесмены и работники Бердска

Вот и подходит к концу нерабочая неделя, объявленная президентом страны Владимиром Путиным по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По идее, нерабочие дни были призваны позитивно сказаться на эпидемической ситуации в перерыве между майскими праздниками и дать народу дополнительные дни для отдыха. На практике же многие предприятия продолжили работу. Кто по необходимости, поскольку рабочий процесс не предусматривает перерывов, а кто по собственной инициативе, благо в этот раз, в отличие от прошлого года, ограничения были не такими жесткими.
В обществе, правда, отношение к нерабочей неделе сложилось неоднозначным. Пока одни запасались шашлыками, другие плакали о «потерянных» днях отпуска, заблаговременно взятого именно на эти даты, либо подсчитывали убытки от простоя из-за работников, не вышедших на службу, а кто-то просто воспользовался поводом порассуждать о несправедливости жизни.
- Да все работают со вторника. Дураков то нет. Кому хочется отдыхать - тот увольняется и отдыхает сколько угодно, - пишет аноним в комментариях «Курьер. Среда. Бердск».
- Кто работает - молодец. Кто ленится - дурачок. Кто не хочет работать - зачем вам ждать указ Путина? Увольняйтесь и вперед! - поддерживает его такой же анонимный комментатор.
Нашлось место и рассуждениям на тему того, насколько режим нерабочих дней справедлив по отношению к работникам служб, обязанных работать в любой день.
- Все просто: те кто работает на государство — отдыхают. Работаете на дядю - он и барин. Бизнес в России свободен, - сообщает аноним.
- Есть те кто не отдыхает и это нормально: пожарные, полиция, скорая, аварийные службы и прочие. Это все госсектор и бюджетники. Устроить всем выходной хотите? Головой бы думали хоть немного, - возмущается в ответ другой комментатор.
- А где написано, что хотим отдыха для этих служб? Мы работаем в госслужбе, но нам отдыхать не дали, хотя к этим действительно важным службам не относимся, - отвечает ему третий пользователь.
- Лучше уж на предпринимателя работать, чем на Миллера, Сечина, Роттенбергов. Предприниматель не грабит страну, - резюмирует Я не Я.
- Кто не дает - вольному воля! Можете не работать постоянно - флаг в руки. А предпринимателю - если не работать, чем заплату платить? Пусть ВВП с товарищами отдохнут за наш счет, им можно, - ставит точку комментатор Пилот.
Отдельную дискуссию спровоцировал комментарий пользователя, представившегося работником одной из бердских компаний:
- Путин объявил выходные. А у нас даже сегодня рабочий день. Ладно бы 3-4 мая работать, тут никто не против. Но даже 1 мая нет выходного! Совести нет. Работа такая вредная, ещё и праздники забирают, - пишет сотрудница.
- Кто не доволен, что 1 мая в на работу вышел - ну и валите. сказали бы спасибо, что работа есть. сейчас работа - редкое удовольствие. когда есть - тогда и работать надо, - отвечает ей пользователь, ведущий себя как представитель работодателя
- Мы готовы работать. Просто вы, администрация, смены переделываете как хотите. У меня была смена 1,5 суток. это нормально? Я 1,5 суток домой не ходила. другие не вышли, а я отдувайся за них. а у меня планы были!, - возмущается анонимная сотрудница.
Также интерес вызвала и работа редакции «Курьер. Среда. Бердск», продолжающей сообщать жителям Бердска новости даже в выходные и праздники
- Вы то сами, курьер-среда, даже по ночам работаете, не говоря уже о 1 мая. Платят вам двойную зарплату-то?, - спрашивает комментатор
- Смеетесь? Если Путин сказал отдыхать - они назло будут работать. Они же все делают наперекор власти и чтобы палки в колёса, - считает аноним.
Мнение работодателей
Между тем, представители бизнеса к идее нерабочих дней относятся по-разному. Так директор страхового агентства «Согласие» Татьяна Фирсова в разговоре с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» в пятницу, 7 мая, призналась, что ее сотрудники, в силу специфики работы, продолжали трудиться, несмотря на объявленные президентом нерабочие дни, а значит и на компании они практически не сказалось.
- Это не очень удобно, но у нас не прекращались никакие рабочие процессы. Не все же предприятия закрывались и сейчас те, кому необходимо работать, продолжают работать. Мне кажется, что кроме предприятий общепита и ресторанов никто особо не пострадал, вот они были закрыты и им это далось тяжело. А остальные отнеслись с пониманием, никто не хочет заболеть и спокойно это приняли, - считает Татьяна.
А вот гендиректор it-компании «Пульс-Про» Дмитрий Титов назвал режим нерабочих дней «непонятным»:
- Минтруда причислил айти-компани к списку предприятий, работающих непрерывно, поэтому у нас кто может не работать, не работают, кто может работать — работает, все в соответствии с указом. Почти половина сотрудников работает удаленно. К таким инициативам государства отношусь сугубо отрицательно. Это не выходные и не праздники. Если это выходной, то и объявите его выходным, или праздником. Когда это все произошло в том виде, в котором было в прошлом году, получилось, что в стране люди не работают им должны платить зарплату. Я понимаю, когда это происходит в госучреждениях, да и то все службы продолжали работать. Коммунальные, городские, все важные для поддержания жизнедеятельности городов и муниципалитетов. У частного бизнеса же все давно решает рынок и работодатель платит работнику столько, сколько он может. Он рад бы платить больше, но не может. Но когда начинает вмешиваться государство, я считаю это неправильно, - сказал Титов «Курьер. Среда. Бердск» 7 мая.
Усомнился он и в эффективности мер:
- В основной задаче, борьбе с распространением болезни, я сомневаюсь. Я смотрю в окно, вижу что люди ходят, машины ездят, никто не сидит по домам. Все уже переболели, большинство это точно. Поэтому если нашему Роспотребнадзору кажется, что это сдерживает коронавирус, я рад за него. А эти дни — Бог с ними. Отдохнем, отпразднуем и на работу, - добавил Дмитрий.