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Выпал снег 4 мая в Бердске

15:32 04.05.2020 Фото: Анастасии Солодковой
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Прогнозы синоптиков сбылись. Весь вечер в городе будет лить дождь. К вечеру на улице похолодает до +2.

Выпал снег 4 мая в Бердске
Снег выпал днем

Сегодня, 4 мая, прогноз погоды от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» не подвел. Прогнозы синоптиков сбылись: днем 4 мая в Бердске пошел снег. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в предстоящие сутки по области ожидается облачно, ночью небольшие местами умеренные дожди, грозы, по северо-западу с мокрым снегом, днем дожди, по юго-востоку местами сильные, по западу в отдельных районах небольшие дожди с мокрым снегом, местами грозы, сообщает МЧС по Новосибирской области.

В Бердске же дожди ожидаются с 10 часов утра. Они будут лить весь день. К вечеру погода испортится и на улице похолодает до +2.

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