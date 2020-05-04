Открытие городской ритуальной службы в Нижнем Новгороде

В минуты горести в связи с утратой близкого человека груз ответственности за организацию траурной церемонии ложится на плечи родных.

Перед ними стоит задача — обратиться в ритуальную службу, предоставляющую качественный сервис по оптимальной цене. На выбор клиента предлагается несколько пакетов услуг. Цены могут формироваться с учетом применения федерального пособия и других льгот.

Какие услуги предоставляет траурный дом?

В минуты скорби совершенно нет времени на самостоятельную организацию погребения. Именно поэтому родственники умерших петербуржцев обращаются за помощью в траурные дома. Ритуальное агентство Нижнего Новгорода предлагает следующие типы услуг:

выезд ритуального агента и юридическое консультирование (бесплатно);

помощь в приобретении места на кладбище или ячейки в колумбарии;

продажа ритуальной атрибутики — корзин из живых цветов, гробов, крестов, текстиля и т. д.;

заказ дополнительных услуг морга и поминальных обедов;

перевозка тела умершего катафалком;

услуги ведения церемонии ведущим;

оформление документов;

помощь в проведении кремации.

При необходимости можно заказать дополнительные услуги, такие как дезинсекция помещения, эксгумация тела и перезахоронение, доставка «груз 200», отпевание и приглашение священника. На сайте предложены пакеты услуг от «базового» до «премиального». Любое из пакетных предложений может быть дополнено другими услугами. Звонки консультантам можно совершать в любое время дня и ночи.

Обращаемся за помощью к ритуальному агенту

«Черные» ритуальные агенты, услуги которых часто пиарят морги и медработники скорой помощи, не в силе предложить полный комплекс услуг. Они часто наживаются на горе клиентов, формируя высокие цены на товар. Другое дело, представители городской ритуальной службы nn.ritual.ru. Они окажут компетентную помощь в организации похорон или кремации, а также разделят с вами горечь утраты.

Выгоды обращения в городской траурный дом Нижнего Новгорода:

широкий спектр услуг, начиная от подбора места на кладбище и заканчивая проведением поминальных обедов;

бесплатные консультации и выезд агента;

работа без посредников;

индивидуальные решения для каждого заказчика с учетом вероисповеданий и пожеланий клиента;

гарантия качества ритуальных товаров и оперативное решение любых вопросов касательно похорон.

При разработке прайс-листа траурный дом ориентируется на тарифы по погребению и кремации, утвержденные местными органами власти. До подписания договора вы всегда будете знать полную стоимость услуг. Никаких дополнительных расходов в ходе проведения захоронения возникнуть не должно.