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Открытие городской ритуальной службы в Нижнем Новгороде

15:33 04.05.2020
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В минуты горести в связи с утратой близкого человека груз ответственности за организацию траурной церемонии ложится на плечи родных.

Перед ними стоит задача — обратиться в ритуальную службу, предоставляющую качественный сервис по оптимальной цене. На выбор клиента предлагается несколько пакетов услуг. Цены могут формироваться с учетом применения федерального пособия и других льгот.

Какие услуги предоставляет траурный дом?

В минуты скорби совершенно нет времени на самостоятельную организацию погребения. Именно поэтому родственники умерших петербуржцев обращаются за помощью в траурные дома. Ритуальное агентство Нижнего Новгорода предлагает следующие типы услуг:

  • выезд ритуального агента и юридическое консультирование (бесплатно);
  • помощь в приобретении места на кладбище или ячейки в колумбарии;
  • продажа ритуальной атрибутики — корзин из живых цветов, гробов, крестов, текстиля и т. д.;
  • заказ дополнительных услуг морга и поминальных обедов;
  • перевозка тела умершего катафалком;
  • услуги ведения церемонии ведущим;
  • оформление документов;
  • помощь в проведении кремации.

При необходимости можно заказать дополнительные услуги, такие как дезинсекция помещения, эксгумация тела и перезахоронение, доставка «груз 200», отпевание и приглашение священника. На сайте предложены пакеты услуг от «базового» до «премиального». Любое из пакетных предложений может быть дополнено другими услугами. Звонки консультантам можно совершать в любое время дня и ночи.

Обращаемся за помощью к ритуальному агенту

«Черные» ритуальные агенты, услуги которых часто пиарят морги и медработники скорой помощи, не в силе предложить полный комплекс услуг. Они часто наживаются на горе клиентов, формируя высокие цены на товар. Другое дело, представители городской ритуальной службы nn.ritual.ru. Они окажут компетентную помощь в организации похорон или кремации, а также разделят с вами горечь утраты.

Выгоды обращения в городской траурный дом Нижнего Новгорода:

  • широкий спектр услуг, начиная от подбора места на кладбище и заканчивая проведением поминальных обедов;
  • бесплатные консультации и выезд агента;
  • работа без посредников;
  • индивидуальные решения для каждого заказчика с учетом вероисповеданий и пожеланий клиента;
  • гарантия качества ритуальных товаров и оперативное решение любых вопросов касательно похорон.

При разработке прайс-листа траурный дом ориентируется на тарифы по погребению и кремации, утвержденные местными органами власти. До подписания договора вы всегда будете знать полную стоимость услуг. Никаких дополнительных расходов в ходе проведения захоронения возникнуть не должно.

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