10 699 заболевших коронавирусом в России выявили за сутки на 8 мая в России. Сводка по регионам

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сегодня, 8 мая, на сайте СтопкоронавирусРФ. опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. За последние сутки вирусом заболели 10 699 человек. Всего больных 187 859 россиянина. Всего в России поправились от болезни 26 608 человек. За последние сутки — 2 805 человек. Жертвами коронавируса стали 1 723 человек в Россию. За сутки на 8 мая от болезни скончались 98 человек в стране.
Сводка по регионам:
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|98522
|5846
|87307
|10259
|956
|Московская область
|18350
|918
|17362
|813
|175
|Санкт-Петербург
|6565
|375
|4920
|1597
|48
|Нижегородская область
|3886
|276
|3353
|510
|23
|Республика Дагестан
|2468
|96
|1943
|508
|17
|Мурманская область
|2322
|50
|2084
|234
|4
|Краснодарский край
|1732
|99
|1157
|554
|21
|Тульская область
|1620
|90
|1346
|263
|11
|Ростовская область
|1594
|80
|1316
|262
|16
|Свердловская область
|1584
|155
|1344
|237
|3
|Калужская область
|1564
|78
|1327
|224
|13
|Брянская область
|1514
|72
|1080
|417
|17
|Республика Татарстан
|1498
|83
|1266
|228
|4
|Рязанская область
|1475
|79
|1317
|153
|5
|Республика Северная Осетия — Алания
|1436
|94
|1164
|262
|10
|Ленинградская область
|1354
|91
|984
|366
|4
|Республика Башкортостан
|1332
|89
|957
|361
|14
|Курская область
|1268
|71
|1043
|219
|6
|Тамбовская область
|1131
|85
|940
|189
|2
|Владимирская область
|1124
|45
|1069
|43
|12
|Республика Ингушетия
|1108
|41
|830
|250
|28
|Кабардино-Балкарская Республика
|1089
|81
|917
|169
|3
|Республика Мордовия
|1055
|37
|887
|160
|8
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1054
|36
|893
|158
|3
|Республика Чувашия
|1018
|68
|835
|175
|8
|Ярославская область
|993
|58
|820
|162
|11
|Красноярский край
|964
|31
|732
|220
|12
|Саратовская область
|950
|74
|789
|157
|4
|Новосибирская область
|949
|73
|675
|262
|12
|Ставропольский край
|943
|56
|674
|249
|20
|Орловская область
|923
|58
|705
|211
|7
|Челябинская область
|881
|42
|730
|148
|3
|Оренбургская область
|847
|49
|625
|217
|5
|Республика Марий Эл
|845
|31
|304
|537
|4
|Хабаровский край
|821
|40
|558
|256
|7
|Самарская область
|802
|59
|712
|82
|8
|Республика Коми
|793
|11
|588
|194
|11
|Волгоградская область
|791
|80
|546
|233
|12
|Тверская область
|784
|15
|513
|263
|8
|Воронежская область
|766
|35
|493
|261
|12
|Приморский край
|763
|36
|603
|150
|10
|Липецкая область
|752
|49
|564
|186
|2
|Пермский край
|719
|20
|376
|333
|10
|Кировская область
|718
|32
|571
|143
|4
|Тюменская область
|707
|24
|431
|271
|5
|Чеченская Республика
|705
|31
|328
|369
|8
|Ульяновская область
|681
|76
|557
|120
|4
|Пензенская область
|678
|43
|424
|246
|8
|Ивановская область
|653
|58
|513
|133
|7
|Смоленская область
|646
|56
|547
|94
|5
|Калининградская область
|637
|38
|457
|169
|11
|Астраханская область
|629
|40
|489
|134
|6
|Алтайский край
|621
|16
|454
|164
|3
|Белгородская область
|613
|39
|489
|118
|6
|Ханты-Мансийский АО
|583
|32
|377
|202
|4
|Республика Бурятия
|518
|19
|352
|162
|4
|Карачаево-Черкесская Республика
|478
|15
|426
|49
|3
|Новгородская область
|457
|19
|383
|69
|5
|Республика Саха (Якутия)
|437
|52
|367
|66
|4
|Республика Калмыкия
|405
|26
|306
|94
|5
|Архангельская область
|372
|18
|234
|137
|1
|Республика Хакасия
|367
|15
|309
|50
|8
|Камчатский край
|353
|3
|303
|50
|0
|Удмуртская Республика
|345
|1
|243
|91
|11
|Костромская область
|333
|22
|245
|85
|3
|Псковская область
|270
|27
|211
|51
|8
|Забайкальский край
|262
|8
|170
|92
|0
|Иркутская область
|255
|18
|174
|77
|4
|Вологодская область
|253
|12
|164
|88
|1
|Омская область
|223
|15
|171
|46
|6
|Республика Адыгея
|212
|6
|91
|114
|7
|Кемеровская область
|204
|6
|149
|50
|5
|Томская область
|176
|14
|126
|48
|2
|Еврейская автономная область
|170
|11
|147
|23
|0
|Республика Крым
|168
|8
|123
|44
|1
|Магаданская область
|146
|8
|77
|67
|2
|Республика Карелия
|125
|13
|95
|30
|0
|Амурская область
|123
|11
|102
|20
|1
|Севастополь
|118
|8
|98
|18
|2
|Курганская область
|65
|4
|36
|29
|0
|Республика Тыва
|56
|1
|27
|29
|0
|Ненецкий автономный округ
|49
|1
|48
|1
|0
|Республика Алтай
|41
|1
|36
|5
|0
|Сахалинская область
|31
|0
|11
|20
|0
|Чукотский автономный округ
|27
|0
|19
|8