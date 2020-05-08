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10 699 заболевших коронавирусом в России выявили за сутки на 8 мая в России. Сводка по регионам

15:04 08.05.2020 Фото: скриншот с сайта СтопкоронавирусРФ.
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На сегодняшний день вирусом болеют 187 859 россиянина. Поправились от болезни 26 608 человек. За последние сутки — 2 805 человек.

10 699 заболевших коронавирусом в России выявили за сутки на 8 мая в России. Сводка по регионам
Поправились от вируса 26 608 россиян
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
10 699 заболевших коронавирусом в России выявили за сутки на 8 мая в России. Сводка по регионам

10 699 заболевших коронавирусом в России выявили за сутки на 8 мая в России. Сводка по регионамФото дня: единицы горожан соблюдают масочный режим в пандемию COVID-19 БердскеЕщё 1040 новостей

Сегодня, 8 мая, на сайте СтопкоронавирусРФ. опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. За последние сутки вирусом заболели 10 699 человек. Всего больных 187 859 россиянина. Всего в России поправились от болезни 26 608 человек. За последние сутки — 2 805 человек. Жертвами коронавируса стали 1 723 человек в Россию. За сутки на 8 мая от болезни скончались 98 человек в стране.

Сводка по регионам: 

Регион Выявлено Новые Активные

?
 Выздоровело Умерло
Москва  98522 5846  87307  10259  956
Московская область  18350 918  17362  813  175
Санкт-Петербург  6565 375  4920  1597  48
Нижегородская область  3886 276  3353  510  23
Республика Дагестан  2468 96  1943  508  17
Мурманская область  2322 50  2084  234  4
Краснодарский край  1732 99  1157  554  21
Тульская область  1620 90  1346  263  11
Ростовская область  1594 80  1316  262  16
Свердловская область  1584 155  1344  237  3
Калужская область  1564 78  1327  224  13
Брянская область  1514 72  1080  417  17
Республика Татарстан  1498 83  1266  228  4
Рязанская область  1475 79  1317  153  5
Республика Северная Осетия — Алания  1436 94  1164  262  10
Ленинградская область  1354 91  984  366  4
Республика Башкортостан  1332 89  957  361  14
Курская область  1268 71  1043  219  6
Тамбовская область  1131 85  940  189  2
Владимирская область  1124 45  1069  43  12
Республика Ингушетия  1108 41  830  250  28
Кабардино-Балкарская Республика  1089 81  917  169  3
Республика Мордовия  1055 37  887  160  8
Ямало-Ненецкий автономный округ  1054 36  893  158  3
Республика Чувашия  1018 68  835  175  8
Ярославская область  993 58  820  162  11
Красноярский край  964 31  732  220  12
Саратовская область  950 74  789  157  4
Новосибирская область  949 73  675  262  12
Ставропольский край  943 56  674  249  20
Орловская область  923 58  705  211  7
Челябинская область  881 42  730  148  3
Оренбургская область  847 49  625  217  5
Республика Марий Эл  845 31  304  537  4
Хабаровский край  821 40  558  256  7
Самарская область  802 59  712  82  8
Республика Коми  793 11  588  194  11
Волгоградская область  791 80  546  233  12
Тверская область  784 15  513  263  8
Воронежская область  766 35  493  261  12
Приморский край  763 36  603  150  10
Липецкая область  752 49  564  186  2
Пермский край  719 20  376  333  10
Кировская область  718 32  571  143  4
Тюменская область  707 24  431  271  5
Чеченская Республика  705 31  328  369  8
Ульяновская область  681 76  557  120  4
Пензенская область  678 43  424  246  8
Ивановская область  653 58  513  133  7
Смоленская область  646 56  547  94  5
Калининградская область  637 38  457  169  11
Астраханская область  629 40  489  134  6
Алтайский край  621 16  454  164  3
Белгородская область  613 39  489  118  6
Ханты-Мансийский АО  583 32  377  202  4
Республика Бурятия  518 19  352  162  4
Карачаево-Черкесская Республика  478 15  426  49  3
Новгородская область  457 19  383  69  5
Республика Саха (Якутия)  437 52  367  66  4
Республика Калмыкия  405 26  306  94  5
Архангельская область  372 18  234  137  1
Республика Хакасия  367 15  309  50  8
Камчатский край  353 3  303  50  0
Удмуртская Республика  345 1  243  91  11
Костромская область  333 22  245  85  3
Псковская область  270 27  211  51  8
Забайкальский край  262 8  170  92  0
Иркутская область  255 18  174  77  4
Вологодская область  253 12  164  88  1
Омская область  223 15  171  46  6
Республика Адыгея  212 6  91  114  7
Кемеровская область  204 6  149  50  5
Томская область  176 14  126  48  2
Еврейская автономная область  170 11  147  23  0
Республика Крым  168 8  123  44  1
Магаданская область  146 8  77  67  2
Республика Карелия  125 13  95  30  0
Амурская область  123 11  102  20  1
Севастополь  118 8  98  18  2
Курганская область  65 4  36  29  0
Республика Тыва  56 1  27  29  0
Ненецкий автономный округ  49 1  48  1  0
Республика Алтай  41 1  36  5  0
Сахалинская область  31 0  11  20  0
Чукотский автономный округ  27 0  19  8
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