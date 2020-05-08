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Сгорели 4 задних колеса у большегруза прямо на дороге в Искитиме

19:05 08.05.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Пожарные тушили огонь более 45 минут. О погибших и пострадавших не сообщается.

Сгорели 4 задних колеса у большегруза прямо на дороге в Искитиме
На тушение большегруза привлекались 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Возгорание грузового автомобиля в произошло сегодня, 8 мая, в Искитиме, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В пятницу в 11:30 в районном центре Искитимского района произошло возгорание грузового автомобиля прямо на дороге. В результате пожара огнем повреждены четыре задних колеса. Ликвидировала пожар в 12:17. На тушение большегруза привлекались 1 единица техники и 4 человека личного состава.

О погибших и пострадавших не сообщается. Причины пожара и ущерб установят дознаватели искитимского отдела надзорной деятельности.

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