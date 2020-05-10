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Чем обработать участок от клещей?

11:35 10.05.2020 Фото: Министерство обороны
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В разгар весны появляются кровососущие насекомые: дачники начинают бороться с клещами, опасными и для человека, и для животного. Они питаются кровью, и переносят опасные болезни. Например, иксодовый клещ человеку может передать вирусный энцефалит, моноцитарный эрлихиоз, ку-лихорадку, болезнь Лайма, а собаке – пироплазм.

Чем обработать участок от клещей?
Для защиты себя и своих питомцев от членистоногих, дачники обрабатывают траву, принимают профилактические меры

Обработка участка от клещей – ежегодная мера необходимости перед летним сезоном. Первым делом необходимо их обнаружить, а затем начинать борьбу. Методы обнаружения клещей, как и методы борьбы с ними, достаточно просты.

Как обнаружить клещей на траве

Чтобы попусту не распылять на дачных участках химические средства, необходимо убедиться, что там есть клещи. Способ достаточно простой: берут кусок белой ткани 1 х 1 м, привязывают на длинную палку, и проводят по траве по всему участку. Рекомендуется искать клещей утром после высыхания росы. Эффективнее будет использовать белое вафельное полотенечко – оно ребристое, и клещи будут к нему лучше цепляться.

Даже если на ткани не оказалось ни одного клеща, это не значит, что их нет на участке. Лучше подстраховаться, и обработать траву. Ежегодно количество опасных членистоногих увеличивается. Возможно, проблема заключается в том, что перестали обрабатывать леса, и они свободно перемещаются на дачи. Самый действенный способ обработать лесопосадку – аакарицидная обработка. Но, она отправляет не только всех насекомых, но и птиц, животных. Мало того, химикаты впитываются почвой, портят экологию.

Чем можно обрабатывать траву от клещей

Увы, ничто не поможет уничтожить клещей раз и навсегда, но свести к минимуму вероятность их «подцепить» можно, регулярно обрабатывая траву. Можно использоваться множество действенных средств.

«Таран» с содержанием зета-циперметрина. От него погибают и иные насекомые – комары, мухи, блохи, муравьи, тараканы, клопы. У «Тарана» нет запаха, и от него не остаются следы. Препарат не впитывается растениями и почвой.

«Цифокс» с содержанием циперметрина. Он эффективно борется непосредственно с иксодовыми членистоногими, также уничтожает и крысиные клещи.

«Сипаз супер» с содержанием циперметрина. От него погибают различные насекомые, особенно личинки комаров. Препарат практически не пахнет, не «следит», и не оказывает раздражительного действия на дыхательные пути.

«Байтекс» с содержанием фентиона (фосфорорганических соединений). Им разрешили обрабатывать траву на даче от клещей с 2000 года.

«Самаровка-инсектицид» с содержанием циперметрина. Им чаще уничтожают бытовых насекомых (тараканы, мухи, постельные клопы, блохи, муравьи). Также от него погибают комары и иксодовые клещи.

«Акаритокс» с содержанием альфа-циперметрина. Это белый кристаллический порошок, растворяемый в воде. Этой эмульсией травят всех выше перечисленных насекомых.

«Форс-Сайт» с содержанием фентиона. Им чаще уничтожают бытовых насекомых (тараканы, мухи, постельные клопы, блохи, муравьи). Также от него погибают комары и иксодовые клещи.

«Акароцид» с содержанием фентиона (40%) и циперметрина (10%). Борется со всеми видами клещей, особенно с крысиными.

«Медилис-ЦИПЕР» с содержанием циперметрина. От него погибают иксодовые, крысиные клещи, синантропные членистоногие – тараканы, постельные клопы, блохи, муравьи.

«Бриз» с содержанием циперметрина. Им травят комаров и иксодовых клещей.

Как правильно обрабатывать дачный участок от клещей и иных насекомых

При обработке дачных участков от клещей и иных насекомых необходимо соблюдать меры предосторожности:

— работать в спецодежде (голову нужно защищать косынкой, тело – халатом, лицо – респиратором, руки – перчатками). После обработки лицо с руками хорошенько моют с мылом;
— работать в безветренный, сухой день, когда тепло. При таких условиях клещи выползают на верхушки зарослей, и их проще уничтожить;
— планировать обработку, если в ближайшие 3 дня точно не будет дождей. В противном случае они смоют препарат, а почва его впитает;
— работать в саду и огороде за 40 дней до урожая;
— обрабатывается трава, нижние веточки со стволами деревьев, веточки кустов, порог, входная дверь, трава вдоль садовой дорожки, возле зоны отдыха;

— плотно закрывать колодцы перед обработкой, чтобы вещество не попало в воду;
— работать при условии, что на даче в этот момент отсутствуют дети и домашние питомцы.

Источник: pronedra

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