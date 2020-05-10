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Как и чем обработать продукты из супермаркета, чтобы защитить себя от коронавируса?

11:05 10.05.2020 Фото: Википедия
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Каждой хозяйке известно, что высокие температуры убивают вирус, поэтому температурная обработка воды и продуктов снизит риск заражения коронавирусом COVID-19 практически до нуля.

Как и чем обработать продукты из супермаркета, чтобы защитить себя от коронавируса?
Продукты, купленные в супермаркете, тоже нужно обрабатывать

Ученые дают советы, какие средства индивидуальной защиты надежнее, как проводить гигиену рук, а также как обрабатывать продукты, которые вы только что принесли из супермаркета.

Температурная обработка

Недавно академик Российской академии наук Феликс Ершов рассказал о необходимости температурной обработки продуктов питания. По словам ученого, каждой хозяйке известно, что высокие температуры убивают вирус, поэтому температурная обработка воды и продуктов снизит риск заражения коронавирусом COVID-19 практически до нуля.

Если же с водой все предельно просто — ее нужно кипятить, то с продуктами дело обстоит сложнее. Их необходимо тщательно мыть, не употреблять в пищу те, которые уже давно лежат, и по возможности осуществлять термальную обработку.

Личная гигиена

Также во избежание заражения от продуктов Феликс Ершов рекомендует обязательно тщательно мыть руки после туалета, следить за гигиеной своей, и особенно — детей. Ведь особенностью коронавируса является то, что он передается не только воздушно-капельным путем, но также через кишечник. По этой причине обрабатывайте продукты и воду по классическим схемам обеззараживания.

Как обрабатывать продукты

Также рекомендации по обработке продуктов во время пандемии коронавируса COVID-19 дали в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Так, чрезвычайники советуют на десять-пятнадцать минут замачивать, а после промывать проточной водой с использованием нейтрального моющего средства овощи и зелень.

Также не стоит класть продукты в холодильник — низкие температуры способствуют длительному сохранению вирусов.

Если продукты находятся в стеклянной, пластиковой или металлической таре, то ее следует помыть с мылом. Поверхности, куда выкладываете продукты, также необходимо предварительно дезинфицировать.

Чем дезинфицировать

Также специалисты Российской академии наук дали советы по средствам для дезинфекции продуктов. Так, заместитель завотдела Института медико-биологических проблем Светлана Поддубко отметила, что для этих целей необходимо использовать средства на основе спирта, передает «РИА Новости».

Поддубко предостерегает граждан от дезинфекции продуктов средствами с хлором, ведь это очень опасно для здоровья.

Средства для дезинфекции на основе хлора подойдут для обработки различных поверхностей или дверных ручек. И то, через тридцать-сорок минут средство необходимо убрать.

Источник: pronedra

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От редакции

Вы обрабатываете покупки из магазина?

Алена, 10 мая 2020 11:55
НВР:да
Аноним, 10 мая 2020 14:51
НВР:
Да,мою с мылом,что нельзя мыть и можно хранить без холодильника на карантин на балкон на десять дней

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