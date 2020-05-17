Благоприятные дни для посадки лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую и убывающую луну в мае 2020

Посадочные дни в мае для картофеля, лука, моркови, огурцов и томатов на убывающую Луну
Растения, посаженные по лунному календарю, могут иметь большую силу для роста и отличные шансы дать хорошего урожая. Влияние Луны, когда она находится в плодородных знаках, способствует развитию растений.
Лучшие дни для посадки:
8, 9 и 10 мая – Луна в знаке Стрельца дает возможность высаживать лук, картофель, помидоры. Но это знак малоплодородный, поэтому высокого урожая можно не получить;
11 и 12 мая – Луна в знаке Козерог, который имеет характеристику, как средне плодородный знак. Посаженные растения обладают хорошими качествами и пригодны для хранения. Возможна посадка картофеля, лука, моркови;
15, 16 и 17 мая – Луна в знаке Рыбы – это один из самых продуктивных знаков, поэтому растения смогут дать хороший урожай с вкусными плодами. Но он будет малопригодным для хранения. Возможна посадка картофеля, моркови, огурцов, помидоров;
20 и 21 мая – Луна в знаке Телец. Он также является плодородным знаком и хорошо влияет на рост и урожай растений. Плоды могут хорошо храниться, но семена из них получатся плохие, потому что будут иметь небольшую всхожесть. Возможна посадка картофеля, лука, моркови, огурцов и помидоров.
Посадочные дни в мае для картофеля, лука, моркови, огурцов и томатов на растущую Луну
Движение сока растений зависит от фазы Луны. Когда она находится в растущей фазе, то происходит сокодвижение к верхушкам растения. Они в это время лучше развивают надземную часть. Для растений, с которых нужно собрать урожай сверху, лучшие дни для посадки в период растущей фазы.
Посадочные дни:
25 и 26 мая – Луна в знаке Рак. Это один из лучших знаков по плодородности, который влияет на урожай и развитие растений. Можно собрать большое количество плодов, но они будут иметь плохую сохранность из-за повышенной сочности. Также они не пригодны для семенных целей. В эти дни разрешается посадка картофеля, лука, моркови, огурцов и помидоров;
30 и 31 мая – Луна в Деве, которая относится к малоплодородным знакам. Растения могут иметь хорошую корневую систему, но с малым количеством плодов. В эти дни возможна посадка только огурцов.
Соблюдая правила посадки по лунному календарю, можно заручиться поддержкой силы Луны. Но стоит не забывать и про погодные условия, которые в мае уже подгоняют огородников с посадками. Категорически не рекомендуется высаживать растения в дни полнолуния и новолуния. Такими днями в мае будут 7 и 22 числа.
Источник: rsute
Перец
Картофель
Огурцы, лук,свеклу
Да
совок и морковь
Картофель.
Нет, пока. Помешали погодные условия
Да,лук,чеснок,фасоль,9 мая.
Посадили помидоры
Картофель)
Нет
Лук батун укроп ,салат,огурцы
Огурцы
САЖАТЬ
Да не Садить ,а САЖАТЬ!!! Вы вообще, сколько классов закончили!?
кабачки
Томаты
Буду сажать огурцы, помидоры, лук зелень