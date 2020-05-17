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Благоприятные дни для посадки лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую и убывающую луну в мае 2020

19:00 17.05.2020 Фото: Википедия
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15, 16 и 17 мая – Луна в знаке Рыбы – это один из самых продуктивных знаков, поэтому растения смогут дать хороший урожай с вкусными плодами. Но он будет малопригодным для хранения. Возможна посадка картофеля, моркови, огурцов, помидоров.

Благоприятные дни для посадки лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую и убывающую луну в мае 2020
Правильно выбранные посадочные дни для овощей помогут создать растениям лучшие условия развития

Посадочные дни в мае для картофеля, лука, моркови, огурцов и томатов на убывающую Луну

Растения, посаженные по лунному календарю, могут иметь большую силу для роста и отличные шансы дать хорошего урожая. Влияние Луны, когда она находится в плодородных знаках, способствует развитию растений.

Лучшие дни для посадки:

8, 9 и 10 мая – Луна в знаке Стрельца дает возможность высаживать лук, картофель, помидоры. Но это знак малоплодородный, поэтому высокого урожая можно не получить;

11 и 12 мая – Луна в знаке Козерог, который имеет характеристику, как средне плодородный знак. Посаженные растения обладают хорошими качествами и пригодны для хранения. Возможна посадка картофеля, лука, моркови;

15, 16 и 17 мая – Луна в знаке Рыбы – это один из самых продуктивных знаков, поэтому растения смогут дать хороший урожай с вкусными плодами. Но он будет малопригодным для хранения. Возможна посадка картофеля, моркови, огурцов, помидоров;

20 и 21 мая – Луна в знаке Телец. Он также является плодородным знаком и хорошо влияет на рост и урожай растений. Плоды могут хорошо храниться, но семена из них получатся плохие, потому что будут иметь небольшую всхожесть. Возможна посадка картофеля, лука, моркови, огурцов и помидоров.

Посадочные дни в мае для картофеля, лука, моркови, огурцов и томатов на растущую Луну

Движение сока растений зависит от фазы Луны. Когда она находится в растущей фазе, то происходит сокодвижение к верхушкам растения. Они в это время лучше развивают надземную часть. Для растений, с которых нужно собрать урожай сверху, лучшие дни для посадки в период растущей фазы.

Посадочные дни:

25 и 26 мая – Луна в знаке Рак. Это один из лучших знаков по плодородности, который влияет на урожай и развитие растений. Можно собрать большое количество плодов, но они будут иметь плохую сохранность из-за повышенной сочности. Также они не пригодны для семенных целей. В эти дни разрешается посадка картофеля, лука, моркови, огурцов и помидоров;

30 и 31 мая – Луна в Деве, которая относится к малоплодородным знакам. Растения могут иметь хорошую корневую систему, но с малым количеством плодов. В эти дни возможна посадка только огурцов.

Соблюдая правила посадки по лунному календарю, можно заручиться поддержкой силы Луны. Но стоит не забывать и про погодные условия, которые в мае уже подгоняют огородников с посадками. Категорически не рекомендуется высаживать растения в дни полнолуния и новолуния. Такими днями в мае будут 7 и 22 числа.

Источник: rsute

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От редакции

Что будете садить на этих выходных?

Аноним, 10 мая 2020 20:18
НВР:
Перец
Аноним, 10 мая 2020 21:46
НВР:
Картофель
Аноним, 10 мая 2020 22:21
НВР:
Огурцы, лук,свеклу
Аноним, 11 мая 2020 01:29
НВР:
Да
Тамара., 11 мая 2020 02:04
Пока только вспахали поле для посадок. Завтра начну.
Аноним, 11 мая 2020 08:51
НВР:
совок и морковь
Аноним, 11 мая 2020 10:36
НВР:
Картофель.
Аноним, 11 мая 2020 11:34
НВР:
Нет, пока. Помешали погодные условия
Аноним, 11 мая 2020 12:16
Лук посадила
Аноним, 11 мая 2020 13:27
НВР:
Да,лук,чеснок,фасоль,9 мая.
Ааааа, 11 мая 2020 17:15
Чеснок осенью до Покрова сажают.
Лариса, 11 мая 2020 13:29
Аноним, 11 мая 2020 17:54
НВР:
Посадили помидоры
Аноним, 11 мая 2020 20:29
НВР:огурцы морковь лук чеснок земляника лилии
Аноним, 12 мая 2020 00:12
НВР:
Картофель)
Аноним, 12 мая 2020 04:33
НВР:
Нет
Аноним, 16 мая 2020 09:56
НВР:
Лук батун укроп ,салат,огурцы
Аноним, 16 мая 2020 17:16
Спасбо
Аноним, 16 мая 2020 23:20
НВР:
Огурцы
Аноним, 16 мая 2020 23:31
НВР:
САЖАТЬ
Аноним, 17 мая 2020 00:26
НВР:
Да не Садить ,а САЖАТЬ!!! Вы вообще, сколько классов закончили!?
Аноним, 17 мая 2020 11:01
НВР:
кабачки
Аноним, 17 мая 2020 14:02
НВР:
Томаты
Аноним, 17 мая 2020 14:40
НВР:
Буду сажать огурцы, помидоры, лук зелень

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