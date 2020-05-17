Благоприятные дни для посадки лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую и убывающую луну в мае 2020

15, 16 и 17 мая – Луна в знаке Рыбы – это один из самых продуктивных знаков, поэтому растения смогут дать хороший урожай с вкусными плодами. Но он будет малопригодным для хранения. Возможна посадка картофеля, моркови, огурцов, помидоров.

Правильно выбранные посадочные дни для овощей помогут создать растениям лучшие условия развития

Посадочные дни в мае для картофеля, лука, моркови, огурцов и томатов на убывающую Луну

Растения, посаженные по лунному календарю, могут иметь большую силу для роста и отличные шансы дать хорошего урожая. Влияние Луны, когда она находится в плодородных знаках, способствует развитию растений.

Лучшие дни для посадки:

8, 9 и 10 мая – Луна в знаке Стрельца дает возможность высаживать лук, картофель, помидоры. Но это знак малоплодородный, поэтому высокого урожая можно не получить;

11 и 12 мая – Луна в знаке Козерог, который имеет характеристику, как средне плодородный знак. Посаженные растения обладают хорошими качествами и пригодны для хранения. Возможна посадка картофеля, лука, моркови;

15, 16 и 17 мая – Луна в знаке Рыбы – это один из самых продуктивных знаков, поэтому растения смогут дать хороший урожай с вкусными плодами. Но он будет малопригодным для хранения. Возможна посадка картофеля, моркови, огурцов, помидоров;

20 и 21 мая – Луна в знаке Телец. Он также является плодородным знаком и хорошо влияет на рост и урожай растений. Плоды могут хорошо храниться, но семена из них получатся плохие, потому что будут иметь небольшую всхожесть. Возможна посадка картофеля, лука, моркови, огурцов и помидоров.

Посадочные дни в мае для картофеля, лука, моркови, огурцов и томатов на растущую Луну

Движение сока растений зависит от фазы Луны. Когда она находится в растущей фазе, то происходит сокодвижение к верхушкам растения. Они в это время лучше развивают надземную часть. Для растений, с которых нужно собрать урожай сверху, лучшие дни для посадки в период растущей фазы.

Посадочные дни:

25 и 26 мая – Луна в знаке Рак. Это один из лучших знаков по плодородности, который влияет на урожай и развитие растений. Можно собрать большое количество плодов, но они будут иметь плохую сохранность из-за повышенной сочности. Также они не пригодны для семенных целей. В эти дни разрешается посадка картофеля, лука, моркови, огурцов и помидоров;

30 и 31 мая – Луна в Деве, которая относится к малоплодородным знакам. Растения могут иметь хорошую корневую систему, но с малым количеством плодов. В эти дни возможна посадка только огурцов.

Соблюдая правила посадки по лунному календарю, можно заручиться поддержкой силы Луны. Но стоит не забывать и про погодные условия, которые в мае уже подгоняют огородников с посадками. Категорически не рекомендуется высаживать растения в дни полнолуния и новолуния. Такими днями в мае будут 7 и 22 числа.

Источник: rsute