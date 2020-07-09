Защити гараж с охранным предприятием «РИК»

09:10 09.07.2020 Фото: ОП РиК 0

Круглосуточный контроль напряжения в сети 220 В.

Защита от незаконного проникновения Защити гараж с охранным предприятием «РИК» Стоимость комплекта оборудования: от 8000 руб

Абонентская оплата в месяц: от 600 руб Предоставляемые услуги: Защита от незаконного проникновения Выезды ГБР Круглосуточная техническая поддержка Предоставление списка тревог «по запросу» Полная материальная ответственность Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В Охранное предприятие «РИК» расположено по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86. Дополнительные телефон: 8 (38341) 24643 Источник: Раздел ОП РиК на сайте Весь Бердск

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