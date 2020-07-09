Защити гараж с охранным предприятием «РИК»
Стоимость комплекта оборудования: от 8000 руб
Абонентская оплата в месяц: от 600 руб
Предоставляемые услуги:
Защита от незаконного проникновения
Выезды ГБР
Круглосуточная техническая поддержка
Предоставление списка тревог «по запросу»
Полная материальная ответственность
Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В
Охранное предприятие «РИК» расположено по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.
Дополнительные телефон: 8 (38341) 24643
Источник: Раздел ОП РиК на сайте Весь Бердск