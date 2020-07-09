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Защити гараж с охранным предприятием «РИК»

09:10 09.07.2020 Фото: ОП РиК
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Круглосуточный контроль напряжения в сети 220 В.

Защити гараж с охранным предприятием «РИК»
Защита от незаконного проникновения

Защити гараж с охранным предприятием «РИК»

Стоимость комплекта оборудования: от 8000 руб
Абонентская оплата в месяц: от 600 руб

Предоставляемые услуги:

Защита от незаконного проникновения

Выезды ГБР

Круглосуточная техническая поддержка

Предоставление списка тревог «по запросу»

Полная материальная ответственность

Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В

Охранное предприятие «РИК» расположено по адресу: Бердск, Линейная, 5/17, тел.: 8(38341) 2-41-86.

Дополнительные телефон: 8 (38341) 24643

Источник: Раздел ОП РиК на сайте Весь Бердск

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