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Ищут «двойников»через горячую линию судебные приставы в Новосибирске и Бердске

08:30 09.07.2020 Фото: ФССП
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В ФССП заботал телефон «горячей линии» по вопросам, связанным с ошибочной идентификацией граждан в качестве должников по исполнительным производствам.

Ищут двойниковчерез горячую линию судебные приставы в Новосибирске и Бердске
Приставы начнут разбирательство с «двойниками» должников

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области на постоянной основе заработал телефон «горячей линии» по вопросам, связанным с ошибочной идентификацией граждан в качестве должников по исполнительным производствам.

Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов.

В случае установления такого факта, во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по телефону «горячей линии» УФССП России по Новосибирской области 8(383)241-07-67, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав — исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серии и номер водительског удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).

В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года.

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