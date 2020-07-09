ОНФ следит за БЦГБ: Медики уже жаловались на пульмонологию горбольницы Бердска. Из-за 45 вопросов к Путину, «фронтовики» возьмут под контроль выплаты медикам

В ОНФ регулярно проводится мониторинг предоставления выплат врачам, в результате прошлого обращения врачей в ОНФ была проведена проверка и выявлены нарушения.

ОНФ передал информацию из запроса Путину в надзорные органы. организована проверка.

8 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришел ответ от Общероссийского Народного Фронта на 45 вопросов, которые были отправлены Владимиру Путину, Михаилу Мишутину, в Минздрав Новосибирской области, Минздрав России и в ОНФ.

В ответе на запрос ОНФ заявило, что не наделено надзорными полномочиями, чтобы провести проверку по изложенным в тексте статей и запроса фактам. Тем не менее указывается, что Общероссийский Народный Фронт регулярно проверяет в рамках мониторинговой деятельности, как исполняется указ президента об обеспечении медиков выплатами.

— Часть вопросов, озвученных вами в запросе, была в работе исполкома ОНФ ранее, — сообщила редакции «Курьер. Среда. Бердск» 9 июня глава исполкома ОНФ Светлана Заикина. – Это мониторинг обеспечения выплатами медицинских работников. Персонал бердской ЦГБ обращался в ОНФ с подобной претензией. В результате информация была передана в Министерство здравоохранения, обсуждена экспертным медицинским сообществом регионального отделения и направлена в надзорные органы.

Также ОНФ Новосибирской области сообщил, что проблемы, обозначенные в запросе «Курьер. Среда. Бердск», даже до отправления его в ОНФ находятся на контроле. Общероссийский Народный Фронт будет контролировать эти вопросы до окончания проверок надзорными и профильными контрольными органами, которые уже начаты. Вероятно, под начавшимися проверками имеется в виду прокурорская проверка в пульмонологическом отделении БЦГБ, но возможно, это не единственная начавшаяся проверка.