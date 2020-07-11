Долгожителей по знаку Зодиака назвали астрологи: таких знаков всего лишь 5. Ты среди них?

Почти каждый мечтает если и не жить вечно, то хотя бы приблизиться к этому

Кто же не хочет раскрыть секрет долголетия? Почти каждый мечтает если и не жить вечно, то хотя бы приблизиться к этому.

Тысячи ученых годами бьются над решением этого вопроса. А вот астрологи, кажется, уже раскрыли секрет долголетия. Вернее, узнали, кто же из знаков зодиака живут обычно дольше всех.

Тельцы обладают всеми необходимыми качествами, чтобы прожить долгую жизнь. Для начала, они обладают действительно крепким здоровьем и болеют крайне редко. Они не дают себе лениться. Постоянно занимаются спортом и в целом ведут активный образ жизни. Кроме того, они просто не позволяют себе жалеть себя, валяться в кровати, сели заболели и есть пригоршнями медикаменты. Нет, все это не про них. Скорее, Телец отправится на пробежку и займется закаливанием. Все это позволяют Тельцам прожить длинную жизнь, при этом до самой глубокой старости сохраняя крепкое здоровье. Другим людям есть чему у них поучиться.

Раки имеют одного, самого главного, врага в своей жизни. Это стресс. Постоянные стрессовые ситуации, неконтролируемые эмоции и так далее вполне способны нанести непоправимый вред их здоровью. Стресс способен разрушить как физическое, так и психологическое здоровье Раков. Однако если представители этого знака научатся контролировать уровень стресса и свои эмоции, их ждет долгая и счастливая жизнь. Они всегда предпочитает хорошую полезную еду и совсем не чураются физической активности. Это помогает им сохранить здоровье на долгие годы. И, как следствие, не умереть в молодом возрасте, а дожить до глубокой старости.

Водолеям помогают сохранить свое здоровье или излечиться совсем не лекарства и не больницы. Если так можно выразиться, они лечат сами себя. Они восстанавливают свое здоровье и восполняют свою энергию при помощи своих же собственных внутренних ресурсов. А, кроме того, Водолеи обладают неиссякаемым запасом позитивного настроя и мышления. И он также помогает им бороться с недугами. Это звучит практически невероятно, но Водолей скорее излечит себя сам, к примеру, при помощи медитации и позитивного мышления, чем ему помогут традиционные врачи и лекарства.

Лев – это один из самых сильных знаков зодиакального круга. И его представители почти всегда обладают могучим здоровьем. Кроме того, Львы очень сильны духом. Они не боятся преград и сложностей. Преодолевают все препятствия и решают проблемы. Они не позволяют себе ныть и жаловаться. Им почти не страшна депрессия. Именно их внутренняя сила и отличное здоровье делают Львов настоящими долгожителями. Единственная реальная опасность, которая им грозит – это попросту загнать себя до изнеможения в бесконечном преодолении проблем и трудностей. Им нужно уметь вовремя остановиться и передохнуть.

Рыб никак нельзя назвать фанатами спорта и вообще здорового образа жизни. Да и стрессам они подвержены довольно сильно, если уж говорить откровенно. Однако представителей этого знака зодиака тоже занесли в список долгожителей. Как же так получается, что Рыбам не страшны ни болезни, ни старость? Их секрет примерно такой же, как и у Водолеев. У них огромный источник внутренней энергии. Однако пополняют они его извне, благодаря родным и близким. Именно поэтому одиночество губительно для Рыб. Им всегда нужно быть рядом с семьей. И тогда они гарантированно проживут еще очень много лет.

Источник: https://www.popcornnews.ru