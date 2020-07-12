Угонщик сбил знак «зебра», взревел и с оторванным глушителем умчался. За ним бежал в одних трусах владелец авто в Бердске

Инцидент произошел рано утром 12 июля на остановке «Зима-Лето». Догнать угнанный автомобиль не удалось. Он скрылся в сторону «Семи ветров».

Угонщик повредил дорожные знаки

Утром в воскресенье в WhatsApp редакции «Курьер. Среда. Бердск» 8- 953-878-9010 пришло сообщение о происшествии в микрорайоне Белокаменном.

Очевидец рассказал, как гнался за своим угнанным авто его владелец.

— Сегодня, 12 июля, в 7:30 утра на глазах изумленной публики на конечной остановке 12 маршрута на «ЗимаЛето» автомобиль сбил знак пешеходного перехода, застрял на газоне, взревел и через встречный бордюр, гремя оторванным глушителем, умчал в сторону «Семи ветров». Следом бежал голый мужик в трусах… Вроде как, угнали его машину… — поведал свидетель, приславший в редакцию фото.

Если вы стали очевидцем интересных событий, сообщайте о них в WhatsApp редакции «Курьер. Среда. Бердск» 8- 953-878-9010. И они попадут в ленту новостей.