Угонщик сбил знак «зебра», взревел и с оторванным глушителем умчался. За ним бежал в одних трусах владелец авто в Бердске

Утром в воскресенье в WhatsApp редакции «Курьер. Среда. Бердск» 8- 953-878-9010 пришло сообщение о происшествии в микрорайоне Белокаменном.
Очевидец рассказал, как гнался за своим угнанным авто его владелец.
— Сегодня, 12 июля, в 7:30 утра на глазах изумленной публики на конечной остановке 12 маршрута на «ЗимаЛето» автомобиль сбил знак пешеходного перехода, застрял на газоне, взревел и через встречный бордюр, гремя оторванным глушителем, умчал в сторону «Семи ветров». Следом бежал голый мужик в трусах… Вроде как, угнали его машину… — поведал свидетель, приславший в редакцию фото.
Если вы стали очевидцем интересных событий, сообщайте о них в WhatsApp редакции «Курьер. Среда. Бердск» 8- 953-878-9010. И они попадут в ленту новостей.