Скончалась невеста во время свадебного банкета в ресторане Москвы

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей анафилактический шок. Реанимация не помогла — 25-летняя девушка умерла.

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

Трагедией закончилось свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы.

Как стало известно РЕН ТВ, невеста скончалась во время банкета в субботу, 11 июля.

Сообщается, что во время застолья стало плохо невесте. Девушке было около 25 лет. Гости торжества на юге Москвы вызвали в ресторан скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей анафилактический шок.

Состояние пострадавшей потребовало приезда второй бригады медиков-реаниматологов.

Реанимационные мероприятия не дали результатов, невеста скончалась.

Информация уточняется.