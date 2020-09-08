Адский ад: Задыхался, но помогал старушкам заползти в «скорую», пациент пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

Бердчанин Евгений Черных удивлен и возмущен, как в 21 веке в пульмонологическом отделении нет ни спирометра, ни рентгена — еле живых пациентов возят по всему городу на обследование.

Евгений пролежал в пульмонологическом отделении с воспалением легких 12 дней

Думает, что переболел коронавирусом еще в конце февраля-начале марта житель Бердска Евгений Черных. Только, когда он лежал в пульмонологии с пневмонией, никто не брал тесты на ковид. Тогда история с пандемией только начиналась. Но адский ад лечения в отделении, как говорит сам Евгений, ему пришлось пережить.

Евгений живет вместе с отцом, матерью и несовершеннолетним сыном. Именно с сына все и началось. Он заболел после похода с друзьями в кафе быстрого питания. Затем заболела мама, а потом и Евгений.

-Они дома поболели, поболели и у них все нормально. А у меня поднялась высокая температура и дышать становилось все труднее. Когда стал задыхаться, решил вызвать скорую помощь. Звоню по номеру 112, мне девушка-оператор советует вызвать на следующий день врача на дом. Мол, причем тут «скорая». Тогда я отметил, что разговор наш записывается, а она мне отказывает в скорой помощи. Она сразу изменила свое поведение. Сказала, что ждите, но «скорая» помощь приедет не скоро. Приехала через час. Поднялись они, посмотрели меня, померили кислород в крови. Видят, что мне совсем плохо. Говорят, что у них носилок нет, предложили донести до машины на простыне. Нет носилок. Я говорю, что сам дойду, попросил дать баллон с кислородом — шевелится-то могу, дышать не могу. Но они правда нормально все, отзывчиво. Привезли меня в бэмзовскую больницу. Меня посадили в какой-то комнатке и часа три я там с температурой 38 сидел на стуле. Кто-то там приходил. Кровь взяли на анализ. Потом отвезли на рентген, снимок показал пневмонию, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Черных.

Уже в полночь Евгения привезли в пульмонологию. Там ему поставили капельницу и отправили в палату спать. На следующий день назначили спирограмму и рентген. По словам бердчанина, он очень удивился, что таких необходимых аппаратов нет в пульмонологическом отделении. И нужно проходить обследование в других отделениях горбольницы.

-Пригнали какую-то старую-престарую «скорую». Всю в пыли. Нас человек 10. Ступенька на машине высокая. Бабушка одна подняться не может. Один пациент ее спереди затаскивает, я подталкиваю сзади. Всем плохо. Ад адский. Поехали. Кого-то завезли на анализы в центральную больницу, а нас привезли в бэмзовскую больницу на рентген. Вернулись в пульмонологию. Через день мне назначают УЗИ сердца. Перед тем, как сесть в «скорую», нас в 9.00 собирают и мы два часа сидим и ждем машину. С утра уезжали и к обеду только возвращались. И так только меня возили раза четыре. Больного, с температурой. И не я один такой, каждый раз человек восемь-девять. Один мужчина, который со мной ездил, рассказывал, что спать лежа не может, задыхается, спит только сидя. Пульмонология на 4 этаже. Есть лифт, есть лифтерша. Я по лестнице ходить не могу, задыхаюсь. Попросил отвезти меня. А она говорит, что лифт для этого не предназначен. Только для тех пациентов, которых возят на каталках.

В один из дней в больнице Евгению показалось, что подскочило давление. Он попросил медсестру измерить давление. Она со злостью ответила, что у них аппарат на ладан дышит. А ему предложила принести из дома тонометр и хоть целый день сидеть и измерять давление. Бердчанин поинтересовался, почему она так себя ведет. Медработник все же измерила ему АД.

Все пациенты в палате Евгения Черных полагали, что у них коронавирус — все симптомы налицо. Но тестов у них тогда никто не брал.

Вместе с Евгением в палате лежал мужчина, которому поставили двухстороннее воспаление легких. Он стал жаловаться на то, что ему плохо, ходил и держался за сердце. Сказал медсестрам — без внимания. Потом Евгений пошел просить за него. И только когда мужчина посинел, а прошло уже пять часов, прибежали медработники и стали его откачивать. Откачали.

В отделение доставляли разных пациентов — с соплями, кашлем, чиханием, пневмонией, но всем, как говорит Евгений, ставили одни и те же капельницы. Однажды он спросил у медперсонала, почему им не делают тесты на ковид, ведь у пациентов в отделении похожие симптомы. Только отмахнулись: какие анализы, какие тесты!

В палатах не работали бактерицидные лампы. Каждый раз привозили и включали минут на 20 переносную лампу, где из трех ламп работала только одна. Начало марта было теплым. Стал таять снег на крыше, и вода полилась по стенам. Выходишь из отделения и сразу попадаешь в лужу, восклицает Евгений.

-Когда я попал в пульмонологию, мне стало как-то за страну стыдно. По телевизору показывают московские больницы — все такие шикарные. В я попал в бердскую пульмонологию и мне стало дико. Я даже не думал, что у нас такое возможно. В самих палатах еще более или менее нормально — можно четверку поставить. Моют там два раза в день — это нормально. Отношение со стороны медперсонала, Бог с ним, пережить можно. Но вот, что нет необходимого оборудования, я вообще такого не понимаю. Как так можно. Я таких впечатлений нахватался. Как такое может быть в 21 веке, довольно немаленьком городе Новосибирской области?