08.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Поплыли: Затопило традиционно после дождя улицы Бердска. Смотрите видео

19:50 08.09.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
1 0

Многие городские дороги не выдержали небесного испытания. В частности улица Боровая. Ливневка не справляется даже с небольшим количеством осадков.

Поплыли: Затопило традиционно после дождя улицы Бердска. Смотрите видео
Пешеходы не успевали отскакивать от брызг до тротуара на ул. Ленина в Бердске

Серьезный дождь шел во вторник, 8 сентября, в Бердске не больше получаса, хотя весь день было "мокро". Но многие городские дороги не выдержали небесного испытания. В частности улица Боровая. Ее традиционно затопило так, что автомобили как будто поплыли.

Не лучше обстановка и в центре Бердска - городская ливневка не справляется даже с небольшим количеством осадков.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А что будет во время проливных осенних дождей?

Смотрящий, 08 сентября 2020 20:11
Уплывет Бердск, с тааими хозяйственниками. И коттеджи на Новой превратятся в подводные лодки. Вроде не Италия. Но город плывет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Бухла кинжал": Шнуров написал стихи на приговор Ефремову
20:21 08-09-2020
Кому выплатят 15 000 рублей на детей? В ПФР назвали условия получения денег
20:05 08-09-2020
Кому выплатят 15 000 рублей на детей? В ПФР назвали условия получения денег
БердскПоплыли: Затопило традиционно после дождя улицы Бердска. Смотрите видео 1
19:50 08-09-2020
Поплыли: Затопило традиционно после дождя улицы Бердска. Смотрите видео
Штрафовать на 15 тыс. рублей начали россиян после заграничного отпуска
19:32 08-09-2020
Штрафовать на 15 тыс. рублей начали россиян после заграничного отпуска
БердскЖивым нашли пропавшего без вести подростка у кладбища в Бердске. Поисковикам дали отбой 1
19:06 08-09-2020
Живым нашли пропавшего без вести подростка у кладбища в Бердске. Поисковикам дали отбой
Отравили сероводородом людей в штабе Навального в Новосибирске
18:56 08-09-2020
Отравили сероводородом людей в штабе Навального в Новосибирске
БердскПитаться на 4521 рубль месяц способен каждый житель Бердска, посчитали статистики
18:42 08-09-2020
Питаться на 4521 рубль месяц способен каждый житель Бердска, посчитали статистики
БердскФотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
18:40 08-09-2020
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Заткнула рот и нос до смерти: Истязала и задушила 2-летнюю девочку опекунша
18:31 08-09-2020
Заткнула рот и нос до смерти: Истязала и задушила 2-летнюю девочку опекунша
Бердск"Чуть в обморок не упала!": Гудроном залили балкон при ремонте крыши дома № 96 по ул. Боровой в Бердске 1
18:24 08-09-2020