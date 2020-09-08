Поплыли: Затопило традиционно после дождя улицы Бердска. Смотрите видео

Многие городские дороги не выдержали небесного испытания. В частности улица Боровая. Ливневка не справляется даже с небольшим количеством осадков.

Пешеходы не успевали отскакивать от брызг до тротуара на ул. Ленина в Бердске

Серьезный дождь шел во вторник, 8 сентября, в Бердске не больше получаса, хотя весь день было "мокро". Но многие городские дороги не выдержали небесного испытания. В частности улица Боровая. Ее традиционно затопило так, что автомобили как будто поплыли.

Не лучше обстановка и в центре Бердска - городская ливневка не справляется даже с небольшим количеством осадков.