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"Из каждого утюга" Лукашенко. Он "немного пересидел" в президентском кресле

21:38 08.09.2020 Фото: БелТА
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При этом политик считает, что сейчас только он может защитить белорусов. Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года.

Из каждого утюга Лукашенко. Он немного пересидел в президентском кресле
Александр Лукашенко является президентом Республики Белоруссия с 1994 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что срок его работы на занимаемой должности, вероятно, превышен, однако только он может сейчас "защитить белорусов". Такое мнение он высказал в интервью российским телеканалам, слова белорусского лидера привел корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал белорусского лидера журналист в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник.

Александр Лукашенко является президентом Республики Белоруссия с 1994 года. Согласно результатам последних президентских выборов от 9 августа, Лукашенко вновь одержал победу, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время.

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От редакции

Пора и честь знать?

Поросёнок Пётр, 08 сентября 2020 22:07
В своё время Александру Григорьевичу поставили диагноз мозаичная психопатия, да, это она, я избранный, богом посланный, за власть не держусь, но, кругом враги, кто если не я? Сам никуда не уйду, а если уйду, всё развалится и Земля налетит на небесную ось. Типичный мозаично-психопатичный бред среднестатистического диктатора, профессиональная деформация, обычное дело у людей с никем и ни чем не ограниченной властью. Жалко на него смотреть, он как загнанный в угол зверь, совершенно утратил связь с реальностью.

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