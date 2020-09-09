Раскрутил на 2000 руб. на лекарства для ребенка "новый" сосед в трусах и тапках старушку в Бердске

Чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры

Все изобретательнее становятся мошенники в Бердске. Но, как всегда их главный конек — втереться в доверие и вызвать сочувствие. И главными жертвами для аферистов по-прежнему остаются пенсионеры.

Пятиэтажка на жилмассиве Микрорайона. Утро. В дверь пенсионерки звонит незнакомый мужчина средних лет. В шортах, домашних тапках и майке. Начинается диалог:

-Бабушка, доброе утро. Я ваш новый сосед. Очень нужна ваша помощь. Займите 1000 рублей на лекарство для ребенка. Супруга на работе, приезжал врач. У ребенка температура. А у нас дома ни денег, ни таблеток.

-Так милок, я тебя вижу первый раз.

-Так я ваш сосед сверху. На днях переехали. Вы не сомневайтесь. Деньги я вам отдам, когда жена придет на обед.

Сердобольная бердчанка заняла соседу 1000 рублей. Однако, через какое-то время мужчина, уже полностью одетый, звонит в ее дверь.

-Бабушка, выручите, еще 1000 рублей не хватает. Через час я вам все отдам.

Пенсионерка, увидев соседа второй раз, уже не сомневалась, что перед ней честный человек. И дала еще 1000 рублей. Но в итоге, никто ей не вернул ее 2000 рублей. В доме не оказалось и новых соседей.

Эту историю рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Степанова. Жертвой мошенников оказалась знакомая ее сестры, проживающей в Микрорайоне.

-Я думаю, что мошенники действуют так: заходят вдвоем в подъезд, один переодевается в легкую домашнюю одежду, другой держит его вещи. Первый обходит квартиры и находит доверчивых пенсионеров. Хочется предупредить пожилых людей. И предостеречь их от того, чтобы они открывали двери незнакомым людям, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Степанова.

В Бердске можно столкнуться со многими видами мощенничества. Так на прошлой неделе мошенница, представляющаяся кардиологом, приглашала пенсионерок к себе на прием, а потом попросила разменять 5-тысячную купюру. Но бабушки быстро ее раскусили. И в глаза ей сказали, что она мошенница. Аферистке пришлось быстро ретироваться.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно уяснить для себя очень простые правила:

-не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются работниками социальных служб, полиции, поликлиники, ЖКХ и так далее. Перезвоните в организацию и уточните, направляли ли к вам этого специалиста;

- если незнакомые люди предлагают приобрести продукты или товары по неправдоподобно низким (льготным) ценам, не верьте! Это обман!

- проявляйте осторожность, если с вами пытаются заговорить на улице незнакомые люди, не соглашайтесь на их предложения, ни в коем случае не приглашайте их к себе домой.

Если вы стали жертвой мошенника, незамедлительно обращайтесь в полицию. Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников повышает шансы установить личности злоумышленников «по горячим следам». Будьте бдительными!