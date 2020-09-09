Оштрафовали 6 протестующих в поддержку Фургала на 10 000 руб. в Омске

Суд счел их нарушителями правил проведения митингов, поскольку шествие не согласовывали с властями.

Участников омского шествия в поддержку Хабаровска оштрафовали на 10 тысяч

Штрафы выписаны шестерым омичам. Суд счел их нарушителями правил проведения митингов, поскольку шествие не согласовывали с властями.

Центральный районный суд Омска вынес ряд решений по делам о нарушении порядка проведения собраний, шествий, демонстраций и митингов. Постановления были вынесены в отношении участников митинга, который проходил в Омске 1 августа в поддержку протестов в Хабаровске после отставки местного губернатора Сергея Фургала.

Организатором акции был омский штаб Алексея Навального. Оппозиционеры прошлись по улицам Ленина, Чокана Валиханова и проспекту Маркса.

Как сообщалось ранее, после митинга были задержаны как минимум трое человек. Тогда звучала информация о том, что задержанных отпустили, составив на них протоколы лишь за нарушение режима повышенной готовности.

Оказалось, что не во всех случаях. Шестеро человек были признаны судом нарушителями порядка проведения шествий. Суд основывался на том, что омичи приняли участие в несанкционированном шествии в составе около 60 человек, проведение которого не согласовывалось с властями – ни муниципальными, ни региональными.

– Действия привлеченного лица выражались в прохождении в составе колонны граждан с целью привлечения внимания к общественно-политическим проблемам, сопровождающемся скандированием лозунгов, проносом плаката с надписью «Хабаровск, Омск с тобой». На неоднократные требования сотрудников полиции, в том числе посредством звукоусиливающих средств, установленных на служебном автотранспорте, прекратить участие в незаконном публичном мероприятии, не реагировал, – сообщила пресс-служба районного суда на примере одного из фигурантов.

В итоге все привлеченные получили штрафы по 10 тыс. рублей, что является минимальной санкцией ч. 5 ст. 20.2 КоАП.

Часть постановлений уже вступила в силу, другая часть – еще нет и может быть обжалована.

Источник: omskinform.ru