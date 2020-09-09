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Выбрасывалась рыба из речки Тулы с нечистотами в Новосибирске. Мэрия нашла виновных

18:07 09.09.2020 Фото: АСТ-54
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Власти обратились в полицию и прокуратуру, решили заменить люки, установить видеонаблюдение и организовать постоянные проверки с лабораторным контролем качества воды в Туле.

Выбрасывалась рыба из речки Тулы с нечистотами в Новосибирске. Мэрия нашла виновных
Мэрия Новосибирска нашла виновных в загрязнении реки Тула, которая стала молочно-белой

Власти Новосибирска нашли виновных в загрязнении реки Тула в левобережной части города, об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Жители улиц Тульской и Социалистической заметили, что вода окрасилась в молочно-белый цвет и стала мутной в конце августа. Жители также сообщали, что из реки выбрасывалась рыба.

Представители МУП «УЗСПТС» вместе со специалистами МКУ города Новосибирска «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» взяли три пробы воды из коллекторов, которые сливают сточные воды в реку. Оказалось, что в реке превышены предельные концентрации алюминия, меди, марганца, железа, нефтепродуктов и других опасных веществ.

«Слив производится практически ежедневно ассенизационными машинами, принадлежащими неустановленным лицам, — сообщили специалисты МУП «УЗСПТС. — зафиксирована прямая связь между отмеченными фактами несанкционированного слива в колодец — и неоднократными случаями сброса в реку Тула через выпуск коллектора № 39 сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, многократно превышающими рыбохозяйственные нормативы».

Мэрия решила обратиться в полицию и прокуратуру, чтобы найти виновных в сливе нечистот. Также муниципальное предприятие решило заменить люки, установить видеонаблюдение и организовать постоянные проверки с лабораторным контролем качества воды в Туле.

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