Поглотит ли Россия Белоруссию, ответил Кремль

По словам Пескова во время визита Лукашенко в Москву будет обмен "мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, обсудят региональные конфликты".

Песков: темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит

Темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит, в том числе во время визита главы республики Александра Лукашенко в РФ, которы запланирован на 14 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные", - сказал Песков журналистам.

По его словам, каждый раз и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы, связанные с задолженностями, с энергоресурсами, с поставками нефти, нефтепродуктов, газа, и вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства, всегда находятся на повестке дня во время общения двух презентов.

"И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты", - добавил Песков.