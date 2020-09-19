Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре?

Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Дети до 16 лет получат пособия от Путина

Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано.

Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 27 марта 2020 года №346.

Источник: government.ru