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Деньги / Общество

Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре?

10:55 19.09.2020 Фото: pixabay.com
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Выплаты  обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

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Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано.

Выплаты  обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 27 марта 2020 года №346.

Источник: government.ru

выплата в 3000 рублей на каждого ребенка выплаты пособие
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От редакции

Вы стоите на учете по безработице?

Аноним, 10 сентября 2020 10:26
Нет
Аноним, 11 сентября 2020 13:40
НВР:
Да
Аноним, 11 сентября 2020 19:26
НВР:
Нет
Аноним, 12 сентября 2020 15:39
А можно уточнить я имею 6 детей и официально устроена в магните сотрудник временного потребления ,вызывают 1 раз 2 в месяц и бывает ещё реже я не получу выплату по 3000
Лика, 13 сентября 2020 13:44
Потому что официально устроены, вы же сами ответили на свой вопрос.
Ирина, 15 сентября 2020 14:17
Нужно обязательно стоять на бирже...тогда вам будут платить на каждого ребенка по 3000тысячи до 18 лет
Аноним, 13 сентября 2020 14:01
НВР:
Нет.
Аноним, 13 сентября 2020 15:41
НВР:
Не могу войти через онлайн
Аноним, 13 сентября 2020 18:00
НВР:
Да) написано, что назначено пособие в размере 1500 руб, на детей 0, хотя имею двоих детей до 16 лет
Ника, 15 сентября 2020 16:19
НВР:
Нет
Аноним, 13 сентября 2020 21:25
А если я в декретном отпуске то тоже не получу выплату
Анастасия, 14 сентября 2020 12:34
Если вы официально работающая в декрете, то нет
Анастасия, 14 сентября 2020 12:31
НВР:
Да
Нина, 15 сентября 2020 09:43
НВР:
Нет
Аноним, 15 сентября 2020 09:59
НВР:Мне назначили пособие,детей записать забыла когда писала заявление в соц.зашите отказывают мне записать детей говорят у них база закрыта.Что мне делать,кому мне обратиться? скажите пожалуйста.
Ольга, 15 сентября 2020 10:22
А если я не с 2020г.не работаю,а уже давно у меня 6детей рощю одна, будет выплаты или нет? подскажите пожалуйста
Аноним, 15 сентября 2020 10:34
У меня двое детей возраст 2.5 и 3 месяца, не работаю. Я могу рассчитывать на эти выплаты?
Аноним, 15 сентября 2020 10:45
НВР:
Нет не могу встать как это делать?
Наталья, 15 сентября 2020 10:47
Спасибо
Ирина, 15 сентября 2020 10:52
Здравствуйте это перчая выплате на ребенка до 18 лет дополнительно или были ещё раньше начисления?
Ирина, 15 сентября 2020 10:53
Здравствуйте это первый раз выплата на ребенка до 18 лет дополнительно или были ещё раньше начисления?
Аноним, 15 сентября 2020 11:34
НВР:
А опекаемым детям не чего да,?
Валентина, 15 сентября 2020 11:39
А если я не стою на бирже труда , а у меня четверо детей. Могу ли я получить эту помощь.
Аноним, 15 сентября 2020 17:09
Нет не можете, только нужно стаять на бирже труда на учете
Мария, 15 сентября 2020 11:41
Скажите пожалуйста я устроена официально по уходу за престарелым человеком, но дохода нет, мне положены выплаты, у меня 2 детей до 18
Аноним, 15 сентября 2020 11:53
НВР:
Нет не ставят
Аноним, 15 сентября 2020 12:01
НВР:
Да, стою
Аноним, 15 сентября 2020 12:17
НВР:
Нет я незнаю как встать
Аноним, 15 сентября 2020 12:24
НВР:
Да. Но никакие пособия на счёт так и не приходят
Аноним, 15 сентября 2020 12:41
НВР:
Я не работаю отец одиночка
Виталий, 15 сентября 2020 12:43
Как получить доплату
Аноним, 15 сентября 2020 13:09
НВР:нет, но получаю пенсию по 3гр.8т,имею не совершенно летнего ребёнка.. Мне выплата полагается, ребёнку 14 лет
Татьяна, 15 сентября 2020 13:56
Интересно! Я в декретном отпуске, у меня трое детей! Последнему 1г 11 мес, с работы ничего не платят кроме 50 руб! И выплаты не положены?
Аноним, 15 сентября 2020 14:24
НВР:
Нет я в декрете с пятым ребенком
Аноним, 15 сентября 2020 14:25
НВР:
Нет не стою. И не работою.
Аноним, 15 сентября 2020 14:58
НВР:
Да.
Аноним, 15 сентября 2020 15:33
Только безработные люди. Сколько таких людей, которые не официально работают и получают все выплаты. А мы работаем за гроши и ничего от государства не получаем. Очень обидно.
Юлия, 15 сентября 2020 16:34
НВР:
Нет
Аноним, 15 сентября 2020 16:34
НВР:
Не стою и ни где не работаю есть дочь до 18 лет получу ли 3000 руб
Аноним, 15 сентября 2020 16:56
А, почему только безработным, малоимущие семьи почему не кто не учитывает. От0 до 3.
Людмила, 15 сентября 2020 17:10
Мне 61год, опекун внука ему 17лет, он сирота. Какие выплаты ему положены?Мне как опекуны ничего не платят и ему сказали что никакие единовременные пособия не положены. Почему? Он тоже ребёнок. У нас съёмное жильё.
Аноним, 15 сентября 2020 18:13
НВР:
Нет, отказали..
Асламбек Гильхаев, 15 сентября 2020 18:15
Два раза подавал заявление на регистрацию. Отказали.
Асламбек, 15 сентября 2020 18:17
Отказали в регистрации два раза.
Аноним, 15 сентября 2020 19:17
НВР:
муж украинец я Россиянка двое детей никогда не работала официально мне положено пособие или нет
Ольга, 15 сентября 2020 20:42
Я в шоке, по безработице, а что делать тем кто в декрете, нам как быть, если даже 1,6 лет нет, и на одни детские еле тянеш тем более многодетным
Аноним, 15 сентября 2020 20:52
НВР:
Нет.Не могу стать на учёт.Диплом утерян давным давно,а без номера диплома не стать на пособия.Ехать восстанавливать далеко.
Ольгп, 15 сентября 2020 20:54
Нет.Не получаю.Жиплом утерян давным давно,а без номера диплома не встанешь на биржу.
Мария, 16 сентября 2020 01:55
У меня тоже диплом утерян, и я встала на учёт, через работа России. И уже получаю назначенные пособия
Аноним, 15 сентября 2020 23:05
НВР:
Дп

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