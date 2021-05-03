Новое пособие в 5650 рублей на детей от 8 до 17 лет выплатят неполным семьям в России
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Новое пособие в 5650 рублей на детей от 8 до 17 лет выплатят неполным семьям в России

9:04:445/3/2021,Анастасия СолодковаФото: Кремлин.ру
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В поручении правительству Путин уточнил возраст детей, имеющих право на такие выплаты, и условия, при которых семья становится получателем этой ежемесячной выплаты. 

Путин помогает бедным семьям
Сюжет: Все пособия Путина
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Президент РФ Владимир Путин дал поручения правительству по поддержке семей с детьми с тем, чтобы бедных среди них становилось все меньше. Поручения главы государства, опубликованные на сайте Кремля, даны по итогам послания Федеральному собранию, которое Путин огласил 21 апреля 2021 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, что выплаты предполагаются на школьников - один раз 10 000 рублей в августе, чтобы родители могли подготовить детей новому учебному году, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Кроме того, ежемесячное пособие с 1 июля 2021 года будут получать неполные семьи, где есть только один родитель.

В поручении правительству Путин уточнил возраст детей, имеющих право на такие выплаты, и условия, при которых семья становится получателем этой ежемесячной выплаты.

"Предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет в размере 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте Российской Федерации, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии с судебным решением право на получение алиментов и не получающих их, в случае если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов", - сказано в тексте поручений, подписанном главой государства.

Путин приказал правительству доложить ему об исполнении этого поручения до 15 сентября 2021 года.

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