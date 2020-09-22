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Замерзнут ли снова жители высотки с мастерскими художников в доме №11 по ул. К. Маркса Бердска?

11:30 22.09.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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3 года компания «Капитал» не могла сдать дом в эксплуатацию. Вместо жилой 5-этажки в центре города вырос 6-этажный дом.

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Дом с мастерскими художников не могли сдать в эксплуатацию 3 года

Запустили в эксплуатацию дом с мастерскими художников на ул. К. Маркса №11 Бердска. Об этом рассказала жительница дома. По данным "Курьер. Среда. Бердск" это знаковое событие произошло 16 апреля. Но будет ли дано там отопление? Последний этаж до сих пор на стадии оформления. Напомним, 3 года компания «Капитал» не могла сдать дом №11 по ул. К. Маркса в эксплуатацию. Вместо жилой 5-этажки с 6-м этажом предназначенным под техническое назначение, в центре Бердска вырос 6-этажный дом с мастерскими для художников. Заложниками ситуации оказались дольщики, которые взяли крупную сумму в банке и вложились в строительство дома.

- 6 этаж ранее считался нежилым. Сейчас через МФЦ оформляются последние квартиры там, как жилые, осталось несколько жильцов, - рассказал замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов 22 сентября.

Также напомним, долго не было тепла у тех, кто первый переехал в новый дом. У застройщика накопился долг по коммунальным услугам. Директор КБУ Семен Лапицкий встречался с жильцами дома № 11 по ул. К. Маркса, чтобы помочь решить проблему.

В отопительный сезон 2018-2019 года тепло в доме появилось, но под гарантийное письмо. Однако застройщик так и не выполнил свои обязательства.

Сейчас идет работа по созданию лицевых счетов на каждую квартиру.

Потребленный объем ресурса будет раскидываться по всей площади дома. Соответственно, дольщики фактически будут оплачивать за тепло лишь в своих квартирах. Остальную часть платежа, до тех пор пока застройщик не введет дом в эксплуатацию, должен был гасить ПСК «Капитал».

Будет ли тепло в 2020 году в доме №11 по ул. К. Маркса? В приемной УК "Вымпел Сервис", которая сейчас обслуживает дом пояснили, что тепло будет. Его запустят вместе со всем жилым фондом с 21 сентября. Ждем.

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не сдан дом в эксплуатацию новостройка отопление Дмитрий Кудинов ПСК «Капитал»
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От редакции

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Аноним, 22 сентября 2020 12:01
Ужасная ситуация. 21 век, а до сих пор ничего не отлажено в контроле за строительством и возведением жилья. Считаю что тут вина государства. Что они на своей территории допускают такие случаи. Как вариант можно выделять на каждый строящийся объект чиновника, который лично будет контролировать все от и до. И нести ответственность за косяки. А то бедных дольщиков каждый наровит обмануть и нажиться за их счет

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