Как в Африке: Бамбуковые деревья вымахают за каждой скамейкой в городском парке Бердска летом 2021 года

Садовник Валентина Теличко удивляет бердчан своими клумбами. А чтобы парк не был «голым», пустые участки она засадила бамбуковыми деревьями, дающими летом прохладную тень.

Три года садовник Валентина Теличко наводит в городском парке красоту



Преображение городского парка в лучшую сторону третий год замечают жители Бердска.

По словам бердчанки Светланы Геннадьевны, в парке появляются новые растения, клумбы, он становится все более ухоженным и «причесанным» - благодаря новому садовнику Валентине Теличко.

-Садовник просто обожает свое дело. И людям никогда не откажет в совете — все по полочкам разложит, - отметила Светлана Геннадьевна.

Во время сезона в городском парке садовника Валентину Теличко можно встретить на территории с раннего утра и иногда до позднего вечера. Работы — непочатый край. За растениями на 9 га горпарка ухаживают лишь два садовника.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» нашел Валентину Кузьминичну на центральной аллее. Здесь она проводила ревизию цветов, все еще благоухающих и радующих своими яркими красками. Разговариваем на ходу, ведь в парке сквозняки, и если разгоряченная после физической нагрузки садовница присядет на скамейку, то простуды не миновать.

-Нет помещений, чтобы согреться и попить чай, нет туалета и приходится ходить куда придется, - пожаловалась Валентина Кузьминична.

Садовница с большим удовольствием провела экскурсию по своей вотчине. Сначала показала ноу-хау парка — бамбуковые деревья.

-Они летом растут. К зиме срезаются под самый корень. Весной быстро, быстро восстанавливается. Очень быстро размножаются. Мы уже по всему парку отводки насадили. Сейчас мы за каждой скамейкой стараемся посадить такую красоту. Бамбуковое дерево неприхотливое, за ним ухода никакого не надо. Тля его не ест, жучки не подтачивают. Я привезла его из дома и размножаю потихонечку, все удивляются бамбуковому дереву — какая красота. Говорят мне, мол, сделайте бизнес. Какой бизнес? У нас парк голый, - рассказала Валентина Теличко.

По словам садовницы, на приобретение посадочного материала для клумб выделяются очень небольшие средства, поэтому почти всю рассаду она привозит из дома.

-Я цветы с детства люблю, хотя физически никогда не работала. Проработала 32 года секретарем у Бориса Прилепского на химзаводе. К садоводству не имею никакого отношения. У меня техническое образование.

Раньше Валентина Кузьминична очень часто гуляла в парке. И ей всегда хотелось, чтобы в нем было уютнее и красивее. В садовники, можно сказать, напросилась. И за три года работы, судя по результатам, преуспела в своем нелегком деле.

Валентина Степановна показала небольшую клумбу с очень редкими цветами — гелиотропами, обрамленные серебряной пудрой. Говорит, что весной клумба была чудо как хороша. Но потом все эти редкие цветы выкопали и утащили.

-В этом году завелась какая-то нехорошая женщина, она у нас все красивые цветы, начиная с улицы Островского выкапывает.

Садовница указывает на красивую клумбу с ампильными цветами, говорит, что не каждый возьмется их выращивать. Слишком уж они прихотливые.

В парке появилось и немало фигурных кустарников. Это тоже дело рук Валентины Теличко и ее помощника Леонида.

-Мы их привели в порядок и теперь поддерживаем. Как только чуть верхушки отрастают, берем лестницу, ножницы и стрижем.

Есть в городском парке клумба, от которой «балдеет» сама Валентина Теличко. Назвала ее «Калейдоскоп». Здесь огромное количество разнообразных цветов. И почвопокровники, и анютины глазки, и два вида гвоздики, и овсянница голубая, и камнеломка, и петунья, и лабелия. Чего здесь только нет. В конце июля клумбу скосили, а она зацвела снова на радость посетителям парка.

После ремонта городского парка Валентина Кузьминична осваивает новую территорию. На островках земли высадила разноцветные тюльпаны. Где-то лилии, где-то кустарники, где-то хосты. По-хозяйски негодует: то там недоделка, строителей, то там. Жаль, что все это в зиму уйдет, отметила садовница.

-А в общем парк у нас очень красивый стал. Большой, уютный. Пожалуйста, ходи, отдыхай — вон сколько скамеек. Хотелось, чтобы еще и люди относились к парку немножко по другому.

И как доказательство наплевательского отношения — на одном из вновь освоенных участков собака вырыла из земли все луковицы тюльпанов. Хозяева, которые приводят в парк своих питомцев, совсем не следят за ними.

Некоторые знакомые спрашивали у Валентины Кузьминичны, что она делала в парке, ведь на самоизоляции по коронавирусу аттракционы не работали.

-Если аттракционы не работают, значит и в парк никто не ходит. А народу сколько, а деревья — их надо поливать. А цветы-то растут, их надо полоть, поливать. В этом году была такая жарища, а у нас воды не было в парке. А я на тележке возила воду по всему парку. Когда люди видели меня с этой тележкой и баклажками, останавливались в шоке и недоуменно спрашивали: как так, в парке нет воды?

В городском парке не хватает садовых инструментов, в век высоких технологий всю работу садовники производят вручную, существует постоянная нехватка посадочного материала. Валентина Кузьминична пожалуется, поворчит и вновь принимается за работу. Кроме нее ее никто не сделает. Парк должен радовать бердчан своими красками.