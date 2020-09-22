Отопительный сезон 2020-2021 стартует в Бердске: Полный график подключения домов к теплу

Глава Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о начале с 23 сентября отопительного периода 2020-2021 годов сегодня, 22 сентября.
Согласно документу, МУП «Комбинат бытовых услуг» с 23 сентября приступит к поэтапному запуску ЦТП, ИТП, тепловых сетей и подаче теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, детсадов и школ, объектов социально-культурного и бытового назначения. Важным условием является наличие паспорта готовности объекта, согласованного теплоснабжающими организациями Бердска.
Также, с 24 сентября начнется поэтапная подача тепла в жилой сектор города. На полное развертывание системы отопления Бердска выделено 3 дня.
|№ п/п
|Наименование котельной
|№ ЦТП
|Соцкультбыт
|Жилые дома
|Первый день запуска 23.09.2020
|1
|№1 «Новая»
|ЦТП 1а
|МАДОУ №21 «Искорка», школа №11
|Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|2
|ЦТП 2а
|МАДОУ №7 «Семицветик» М-он, 20а
|Микрорайон 13,14,15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20
|3
|ЦТП 4а
|МАДОУ УРР №2 Дельфин М-он, 66
|Микрорайон 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
|4
|ЦТП 7а
|Д/к №26 Кораблик, Лунная, 13а
|Лунная 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, К.Сибирь 109,111,117,119,121,123
|5
|ЦТП 9а
|МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк» Лунная, 3
|Лунная 1,2,4,6,8,9,10, 10а, Рогачева 14,16, К.Сибирь 120,122,124,126,128,130,132,134,136,136/1,138
|6
|ЦТП 10а
|МБДОУ №9 «Теремок» Рогачёва, 11
|К.Сибирь 96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,118, Павлова 4,4/1,6а, 8,10, Рогачева 1,4,5,6,8,9,10,11а
|7
|ЦТП 11а
|БЦГБ ул. Боровая
|8
|Магистраль
|МБДОУ №15 Ручеек М-он, 51
|Гагарина 2, 2/1, Кольцова 50, К.Сибирь 95, Боровая 100,102,94,96,98, Салаирская,1
|9
|№2 «Вега»
|ЦТП -1
|Комсомольская, 2в, 2г, Ленина, 13а, 13в
|10
|ЦТП -2
|Комсомольская 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5а, 6, 6а, 10, 10а, Ленина, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, Первомайская, 14
|11
|ЦТП -3
|Комсомольская, 8а, 12а, 14а, 16а
|12
|ЦТП- 5
|Лелюха, 26, Первомайская, 11, Комсомольская, 24.
|13
|ЦТП 6
|МАДОУ № 3 «Журавушка», Комсомольская, 25
|Лелюха 7,9, Комсомольская 13,17,19,21,23
|14
|ЦТП 7
|МБДОУ № 27 «Родничок» МДОУ, Ленина, 33а
|Лелюха 13,15, Ленина 33, Комсомольская 26,28,28а, 32
|15
|ЦТП 8
|МБДОУ № 12 «Красная шапочка», Вокзальная,16, Экономический лицей
|Вокзальная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, Комсомольская 27, 27а, Лелюха, 3,
|16
|ЦТП 12
|МБДОУ № 17 «Земляничка», Вокзальная, 48, школа №6
|Вокзальная 52, Герцена 6, Горького 1,3,5 Ленина 83,85,87
|17
|Магистраль
|МБДОУ №1 «Сибирячок» Северный, 20/1
|К.Маркса 2а, Ленина1а,2а, 4,8,10,10/1, 23а, Комсомольская 14, К.Сокол 16
|18
|№3 ООО «ТГК-1»
|ЦТП-1Б
|д/к №25 «Рябинка», школа №1, детская поликлиника №1, политехнический техникум
|К.Маркса, 15, 20, 21, 22, 22а, 32 Суворова 1, Ленина 28,30,32, Первомайская, 19, О.Кошевого, 3,5
|20
|ЦТП-11«Б»
|д/к № 19 «Шустрик», школа № 7, д/к № 8 «Солнышко».
|Герцена 3,17, К.Маркса, 49, 49а, Островского, 73
|21
|ЦТП 15 б
|МАДОУ №22,Тополек, К.Маркса, 37
|К.Маркса 33,35,39,41, Ленина 52,56, Свердлова1
|22
|ЦТП 20 б
|МБДОУ №24, «Пчелка» К.Маркса, 60
|Кирова 9,11,13а, К.Маркса 55а,58, Островского 95
|23
|ЦТП-27«Б»
|д/к №8 «Солнышко»
|Кирова, 1,5, К.Маркса 53, 57, Ленина 106, 108, 110, 116, 126, 130, 134
|24
|ЦТП 40б
|МАДОУ № 4 «Золотой гребешок», Островского, 168
|Островского 172,174, Пушкина 177
|25
|ЦТП МСЧ-129
|Школа №8
|Пушкина 176
|26
|Магистраль
|Православная гимназия, Чайковского, 16
|Островского 122,64,63,53/1,55,57, Авиаторов 4,6, Горького 6,14, Пушкина 116, Спортивная 15
|Второй день запуска 24.09.2020
|27
|№1 «Новая»
|ЦТП 3а
|Школа №12
|Микрорайон 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42
|28
|ЦТП 6а
|Школа №5
|Микрорайон 48а,49,49а,54,55,56,57,58,59
|29
|ЦТП 8а
|Школа №13
|Лунная 21,22,22а, 24, 25, К.Сибирь 101,103,105,107,113, Рогачева 18,18а,20,20а,22,24,28,32,45,47,49
|30
|ЦТП Лесхоз
|Кольцова,18
|31
|№2 «Вега»
|ЦТП 10
|Школа №2
|Горького 2,4, Комсомольская 40, Ленина 43а
|32
|ЦТП 13
|ДХШ «Весна», МОУ ЦРО
|К.Маркса 2б,3,4,5,7,8,10,11,13, Кутузова 1, Ленина 12,12а,14,16,16а,18, Островского 1а,1б, Суворова 4, Энергетическая 3,5,7,9
|33
|ЦТП 15
|Школа №10
|Ленина 10/2,10/3,10/4, Радужный,1,2,3,4,5,6
|34
|ЦТП-17
|д/к №16 «Белочка», МУЗ БЦГБ (терапевтический корпус), ДМШ «Берегиня»,
|Ленина, 7, 11, Попова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17
|35
|№3 ООО «ТГК-1»
|ЦТП-1 «В»
|Взрослая поликлиника БЦГБ
|К.Маркса 24, 36, О.Кошевого 6, Первомайская 21, Пархоменко 5
|36
|ЦТП-2 «Б»
|Школа № 9, муз. школа, мед. Училище
|Свердлова 12,12а, пер. Больничный,9,3а
|37
|ЦТП-3 «Б»
|ГЦДТ
|38
|ЦТП-4 «Б»
|Школа № 3 («Пеликан»)
|39
|ЦТП-10 «Б»
|Приют «Юнона», д/к №22 «Тополек»
|Ленина 38,40,40/1,42,44,44/1,46, Ушакова 1,3, К.Маркса 25,31,38, Свердлова 2,4
|Третий день запуска 25.09.2020
|40
|№1 «Новая»
|ЦТП 5А
|Микрорайон, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 2-ая Заводская,11/1, 11/2, Речная, 38,39, Черемушная 10
|41
|ЦТП Родина
|Микрорайон 43,44,45,46,46а,47,48,50
|42
|ЦТП 12а
|К.Сибирь 97, Березовая 25,27, Красноармейская 86/1
|43
|ЦТП 16а
|Первомайская, 123,123а,125,125а,127,127а,131,131а,131б, 133, 131в,129,129а,129в, Лунная 51,53,55, Звездная 6,4,6/1
|44
|№2 «Вега»
|ЦТП- 9
|Комсомольская 34,36,38, Ленина 35,37,39,41,43
|45
|ЦТП-11
|Вокзальная 50а
|46
|ЦТП-22
|Северный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 23
|47
|ЦТП -23
|Попова, 33, 35, 35а, 35б, 37, Песчаная, 3
|48
|ЦТП -25
|Попова,11/1, 11/2.
|49
|ЦТП -19
|Изумрудный 1,2,3,4,5,6,7,78,9,10,11,12,13
|50
|ЦТП -14
|51
|ЦТП-18
|Кр.Сокол, 17, 18, 19, 20, 21, 23
|52
|№3 ООО «ТГК-1»
|ЦТП 6«Б»
|Советская 81,83,85, Луговская 96,98,100
|53
|ЦТП 12 «Б»
|Свердлова 55,57
|54
|ЦТП- 8«Б»
|55
|ЦТП- 9«Б»
|Кирова 30, Нахимова 1, Пушкина 166
|56
|ЦТП-9 «В»
|Лермонтова 17,15, Островского 75,77,79,81, К.Маркса 56
|57
|ЦТП-21«Б»
|Спортивная 1,5, Островского 101, 101а, 103, 105,107, К.Маркса 62, 66, 68, 70, 71
|58
|ЦТП-26 «Б»
|Ленина,90,92,96, Герцена 10, 13,15, К.Маркса 44,45,46,47
|59
|ЦТП-28«Б»
|Вокзальная,54
|60
|ЦТП-41«Б»
|Спортивная 9,11,13
|61
|ЦТП в/ч 64655
|Пионерская 8,10,12,13, Советская 54,56,58,60,62,64
|62
|Котельная №4 «Озерная»
|Озерная 37,38а,39,40,41,42,43
|63
|Котельная «Коммунальщик»
|ЦТП- Санаторий «Бердский»
|Территория санатория «Бердский» 1,6,7а,30,32,34,37