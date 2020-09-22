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Отопительный сезон 2020-2021 стартует в Бердске: Полный график подключения домов к теплу

16:33 22.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Уже пора проверять батареи.

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Отопления ждут все бердчане

Глава Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о начале с 23 сентября отопительного периода 2020-2021 годов сегодня, 22 сентября.

Согласно документу, МУП «Комбинат бытовых услуг» с 23 сентября приступит к поэтапному запуску ЦТП, ИТП, тепловых сетей и подаче теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, детсадов и школ, объектов социально-культурного и бытового назначения. Важным условием является наличие паспорта готовности объекта, согласованного теплоснабжающими организациями Бердска.

Также, с 24 сентября начнется поэтапная подача тепла в жилой сектор города. На полное развертывание системы отопления Бердска выделено 3 дня.

№ п/п Наименование котельной № ЦТП Соцкультбыт Жилые дома
Первый день запуска 23.09.2020
1 №1 «Новая» ЦТП 1а МАДОУ №21 «Искорка», школа №11 Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2 ЦТП 2а МАДОУ №7 «Семицветик» М-он, 20а Микрорайон 13,14,15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20
3 ЦТП 4а МАДОУ УРР №2 Дельфин М-он, 66 Микрорайон 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
4 ЦТП 7а Д/к №26 Кораблик, Лунная, 13а Лунная 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, К.Сибирь 109,111,117,119,121,123
5 ЦТП 9а МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк» Лунная, 3 Лунная 1,2,4,6,8,9,10, 10а, Рогачева 14,16, К.Сибирь 120,122,124,126,128,130,132,134,136,136/1,138
6 ЦТП 10а МБДОУ №9 «Теремок» Рогачёва, 11 К.Сибирь 96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,118, Павлова 4,4/1,6а, 8,10, Рогачева 1,4,5,6,8,9,10,11а
7 ЦТП 11а БЦГБ ул. Боровая
8 Магистраль МБДОУ №15 Ручеек М-он, 51 Гагарина 2, 2/1, Кольцова 50, К.Сибирь 95, Боровая 100,102,94,96,98, Салаирская,1
9 №2 «Вега» ЦТП -1 Комсомольская, 2в, 2г, Ленина, 13а, 13в
10 ЦТП -2 Комсомольская 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5а, 6, 6а, 10, 10а, Ленина, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, Первомайская, 14
11 ЦТП -3 Комсомольская, 8а, 12а, 14а, 16а
12 ЦТП- 5 Лелюха, 26, Первомайская, 11, Комсомольская, 24.
13 ЦТП 6 МАДОУ № 3 «Журавушка», Комсомольская, 25 Лелюха 7,9, Комсомольская 13,17,19,21,23
14 ЦТП 7 МБДОУ № 27 «Родничок» МДОУ, Ленина, 33а Лелюха 13,15, Ленина 33, Комсомольская 26,28,28а, 32
15 ЦТП 8 МБДОУ № 12 «Красная шапочка», Вокзальная,16, Экономический лицей Вокзальная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, Комсомольская 27, 27а, Лелюха, 3,
16 ЦТП 12 МБДОУ № 17 «Земляничка», Вокзальная, 48, школа №6 Вокзальная 52, Герцена 6, Горького 1,3,5 Ленина 83,85,87
17 Магистраль МБДОУ №1 «Сибирячок» Северный, 20/1 К.Маркса 2а, Ленина1а,2а, 4,8,10,10/1, 23а, Комсомольская 14, К.Сокол 16
18 №3 ООО «ТГК-1» ЦТП-1Б д/к №25 «Рябинка», школа №1, детская поликлиника №1, политехнический техникум К.Маркса, 15, 20, 21, 22, 22а, 32 Суворова 1, Ленина 28,30,32, Первомайская, 19, О.Кошевого, 3,5
20 ЦТП-11«Б» д/к № 19 «Шустрик», школа № 7, д/к № 8 «Солнышко». Герцена 3,17, К.Маркса, 49, 49а, Островского, 73
21 ЦТП 15 б МАДОУ №22,Тополек, К.Маркса, 37 К.Маркса 33,35,39,41, Ленина 52,56, Свердлова1
22 ЦТП 20 б МБДОУ №24, «Пчелка» К.Маркса, 60 Кирова 9,11,13а, К.Маркса 55а,58, Островского 95
23 ЦТП-27«Б» д/к №8 «Солнышко» Кирова, 1,5, К.Маркса 53, 57, Ленина 106, 108, 110, 116, 126, 130, 134
24 ЦТП 40б МАДОУ № 4 «Золотой гребешок», Островского, 168 Островского 172,174, Пушкина 177
25 ЦТП МСЧ-129 Школа №8 Пушкина 176
26 Магистраль Православная гимназия, Чайковского, 16 Островского 122,64,63,53/1,55,57, Авиаторов 4,6, Горького 6,14, Пушкина 116, Спортивная 15
Второй день запуска 24.09.2020
27 №1 «Новая» ЦТП 3а Школа №12 Микрорайон 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42
28 ЦТП 6а Школа №5 Микрорайон 48а,49,49а,54,55,56,57,58,59
29 ЦТП 8а Школа №13 Лунная 21,22,22а, 24, 25, К.Сибирь 101,103,105,107,113, Рогачева 18,18а,20,20а,22,24,28,32,45,47,49
30 ЦТП Лесхоз Кольцова,18
31 №2 «Вега» ЦТП 10 Школа №2 Горького 2,4, Комсомольская 40, Ленина 43а
32 ЦТП 13 ДХШ «Весна», МОУ ЦРО К.Маркса 2б,3,4,5,7,8,10,11,13, Кутузова 1, Ленина 12,12а,14,16,16а,18, Островского 1а,1б, Суворова 4, Энергетическая 3,5,7,9
33 ЦТП 15 Школа №10 Ленина 10/2,10/3,10/4, Радужный,1,2,3,4,5,6
34 ЦТП-17 д/к №16 «Белочка», МУЗ БЦГБ (терапевтический корпус), ДМШ «Берегиня», Ленина, 7, 11, Попова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17
35 №3 ООО «ТГК-1» ЦТП-1 «В» Взрослая поликлиника БЦГБ К.Маркса 24, 36, О.Кошевого 6, Первомайская 21, Пархоменко 5
36 ЦТП-2 «Б» Школа № 9, муз. школа, мед. Училище Свердлова 12,12а, пер. Больничный,9,3а
37 ЦТП-3 «Б» ГЦДТ
38 ЦТП-4 «Б» Школа № 3 («Пеликан»)
39 ЦТП-10 «Б» Приют «Юнона», д/к №22 «Тополек» Ленина 38,40,40/1,42,44,44/1,46, Ушакова 1,3, К.Маркса 25,31,38, Свердлова 2,4
Третий день запуска 25.09.2020
40 №1 «Новая» ЦТП 5А Микрорайон, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 2-ая Заводская,11/1, 11/2, Речная, 38,39, Черемушная 10
41 ЦТП Родина Микрорайон 43,44,45,46,46а,47,48,50
42 ЦТП 12а К.Сибирь 97, Березовая 25,27, Красноармейская 86/1
43 ЦТП 16а Первомайская, 123,123а,125,125а,127,127а,131,131а,131б, 133, 131в,129,129а,129в, Лунная 51,53,55, Звездная 6,4,6/1
44 №2 «Вега» ЦТП- 9 Комсомольская 34,36,38, Ленина 35,37,39,41,43
45 ЦТП-11 Вокзальная 50а
46 ЦТП-22 Северный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 23
47 ЦТП -23 Попова, 33, 35, 35а, 35б, 37, Песчаная, 3
48 ЦТП -25 Попова,11/1, 11/2.
49 ЦТП -19 Изумрудный 1,2,3,4,5,6,7,78,9,10,11,12,13
50 ЦТП -14
51 ЦТП-18 Кр.Сокол, 17, 18, 19, 20, 21, 23
52 №3 ООО «ТГК-1» ЦТП 6«Б» Советская 81,83,85, Луговская 96,98,100
53 ЦТП 12 «Б» Свердлова 55,57
54 ЦТП- 8«Б»
55 ЦТП- 9«Б» Кирова 30, Нахимова 1, Пушкина 166
56 ЦТП-9 «В» Лермонтова 17,15, Островского 75,77,79,81, К.Маркса 56
57 ЦТП-21«Б» Спортивная 1,5, Островского 101, 101а, 103, 105,107, К.Маркса 62, 66, 68, 70, 71
58 ЦТП-26 «Б» Ленина,90,92,96, Герцена 10, 13,15, К.Маркса 44,45,46,47
59 ЦТП-28«Б» Вокзальная,54
60 ЦТП-41«Б» Спортивная 9,11,13
61 ЦТП в/ч 64655 Пионерская 8,10,12,13, Советская 54,56,58,60,62,64
62 Котельная №4 «Озерная» Озерная 37,38а,39,40,41,42,43
63 Котельная «Коммунальщик» ЦТП- Санаторий «Бердский» Территория санатория «Бердский» 1,6,7а,30,32,34,37
график подачи тепла отопителный сезон отопление
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