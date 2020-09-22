Отопительный сезон 2020-2021 стартует в Бердске: Полный график подключения домов к теплу

Уже пора проверять батареи.

Отопления ждут все бердчане

Глава Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о начале с 23 сентября отопительного периода 2020-2021 годов сегодня, 22 сентября.

Согласно документу, МУП «Комбинат бытовых услуг» с 23 сентября приступит к поэтапному запуску ЦТП, ИТП, тепловых сетей и подаче теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, детсадов и школ, объектов социально-культурного и бытового назначения. Важным условием является наличие паспорта готовности объекта, согласованного теплоснабжающими организациями Бердска.

Также, с 24 сентября начнется поэтапная подача тепла в жилой сектор города. На полное развертывание системы отопления Бердска выделено 3 дня.