Папу не вернуть: Раздавило гигантской трубой при строительстве нового водозабора в Бердске Сергея Чистова. У него осталась 12-летняя дочь

Историю погибшего рассказала его бывшая гражданская жена Елена. Это был добрейшей души человек, мастер на все руки, отметила она. Что говорят работодатели Сергея, руководители ООО "ПСК Развитие"?

12-летняя дочь осталась у раздавленного трубой рабочего

Осталась 12-летняя дочь у Сергея Чистова 57 лет, которого задавило металлической трубой при строительстве водозабора в Бердске. Напомним, ЧП произошло 5 сентября. Пострадавшего госпитализировали в бердскую горбольницу, сообщили спасатели. Инцидент случился на ул. Зональной, что за железной дорогой в районе главной КНС. Спустя два дня гибель Сергея подтвердила главный врач Бердска. Историю Сергея Чистова "Курьер. Среда. Бердск" рассказала его бывшая гражданская жена Елена (имя изменено).

История Сергея и Елены

- Мы познакомились с Сергеем в гостях у знакомых много лет назад. Это был добрейшей души человек, мастер на все руки, - рассказала Елена "Курьер. Среда. Бердск" 21 сентября.

Они прожили вместе 3 года. Елена забеременела, вместе хотели дочь, и первое время у них были прекрасные отношения. Но потом из-за некоторых обстоятельств им пришлось расстаться. Сергей уехал жить в другой город.

У Елены была тяжелая беременность. Но она смогла выдержать все испытания и родить здоровую девочку. Жила первое время одна в общежитии с малышкой. Также у Елены есть сын от первого барака. В то время ему было 12 лет.

- Сергей больше не возвращался и никогда не видео дочь, но всегда хотел. Но после у него появилась другая семья. Он часто спрашивал о нашей дочери у наших общих знакомых и всегда исправно платил алименты. Он был хорошим человеком, - еще раз подчеркнула Елена.

Она жила долгое время одна и поднимала двоих детей. Не было у нее рядом родителей, они умерли. Елена справилась. Но тут ей сообщили о смерти Сергея.

Гибель Сергея

Официальные сводки сообщали: 5 сентября в Бердске произошло ЧП. При производстве сварочных работ на улице Зональной пострадал один из рабочих - его придавило огромной металлической трубой. Улица находится за железной дорогой в районе Агролеса, недалеко от главной насосной станции.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", Сергей Александрович погиб при строительстве нового водозабора в Бердске компанией ООО "ПСК Развитие". Елена обратилась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" за помощью в поиске и подтверждении информации о компании для того, чтобы обратиться к ним за помощью в связи с потерей кормильца.

- Насколько мне известно, компании помогают и даже выплачивают какие-то средства при производственной гибели, - отметила Елена.

Руководство компании пошло на контакт с редакцией "Курьер. Среда. Бердск" и подтвердило гибель Сергея Чистова у них на производстве. Также они отметили, что в случае, если его гражданская жена предоставит документы с подтверждением, что Сергей действительно отец ее 12-летней дочери, они готовы встретиться с ней и обсудить все вопросы.

Елена отметила, что документы, подтверждающие отцовство, у нее есть, они сейчас ЗАГСе для получения справки о смерти.

Начальник управления капитального строительства Бердска Антон Антонов также подтвердил гибель Сергея при строительстве водозабора. Но отметил, что УКС лишь заказчик. Исполнитель и ответвленный - компания-подрядчик ООО "ПСК Развитие".

Как сложится дальнейшая судьба 12-летней дочери Сергея - читайте продолжение в ближайшее время.