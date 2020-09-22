Полицейский беспредел: СК возбудил уголовное дело о пытках полицейскими жителей Новосибирской области

Региональный главк МВД тоже проводит служебную проверку. И если информация об избиении в Венгеровском районе подтвердится, виновных уволят и накажут.

В Новосибирской области по результатам доследственной проверки по размещенной в СМИ информации о противоправных действиях сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело

Следственными органами СКР по Новосибирской области по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в Венгеровском районе Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, 19 сентября 2020 года в дневное время в селе Усть-Изесс Венгеровского района сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Венгеровский» превысили должностные полномочия с применением насилия и оружия в отношении четырех местных жителей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", один из потерпевших рассказал в соцсетях, как его пытали полицейские и в багажнике вывезли в лес, назвав произошедшее беспределом и не веря в то, что виновных накажут. Били так, что сломали швабру о его тело.

В настоящий момент следователями СКР опрошены потерпевшие, очевидцы, должностные лица отдела полиции. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка.

-В случае подтверждения вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - добавили в полицейском ведомстве.