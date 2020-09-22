22.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Полицейский беспредел: СК возбудил уголовное дело о пытках полицейскими жителей Новосибирской области

18:29 22.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Региональный главк МВД тоже проводит служебную проверку. И если информация об избиении в Венгеровском районе подтвердится, виновных уволят и накажут.

% name% title
В Новосибирской области по результатам доследственной проверки по размещенной в СМИ информации о противоправных действиях сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело

Следственными органами СКР по Новосибирской области по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в Венгеровском районе Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, 19 сентября 2020 года в дневное время в селе Усть-Изесс Венгеровского района сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Венгеровский» превысили должностные полномочия с применением насилия и оружия в отношении четырех местных жителей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", один из потерпевших рассказал в соцсетях, как его пытали полицейские и в багажнике вывезли  в лес, назвав произошедшее беспределом и не веря в то, что виновных накажут. Били так, что сломали швабру о его тело.

В настоящий момент следователями СКР опрошены потерпевшие, очевидцы, должностные лица отдела полиции. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка.

-В случае подтверждения вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - добавили в полицейском ведомстве.

избили полицейский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чувствуют безнаказанность?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Каков размер пенсии у лидера "Машины времени" Андрея Макаревича?
20:29 22-09-2020
Каков размер пенсии у лидера
Выстрелил в лицо из пистолета турист посетителю бара в Крыму
20:17 22-09-2020
Выстрелил в лицо из пистолета турист посетителю бара в Крыму
Когда окончательно победит COVID-19 Россия, предсказал директор центра Гамалеи
19:59 22-09-2020
Когда окончательно победит COVID-19 Россия, предсказал директор центра Гамалеи
Сухпайки раздаст 14 000 стариков сеть магазинов "Магнит" в Новосибирской области
19:46 22-09-2020
Сухпайки раздаст 14 000 стариков сеть магазинов
БердскГде отключат горячую воду 23 сентября 2020 в Бердске? Адреса
19:32 22-09-2020
Где отключат горячую воду 23 сентября 2020 в Бердске? Адреса
За смертельное ДТП с погибшей россиянкой на острове Крит на 2 года в колонию-поселение отправил сбежавшего нарушителя суд Новосибирска
19:19 22-09-2020
За смертельное ДТП с погибшей россиянкой на острове Крит на 2 года в колонию-поселение отправил сбежавшего нарушителя суд Новосибирска
БердскСнизят транспортный налог на "газовые" авто: из 7 газовых заправок региона одна находится в Бердске
19:07 22-09-2020
Снизят транспортный налог на
БердскКак в Африке: Бамбуковые деревья вымахают за каждой скамейкой в городском парке Бердска летом 2021 года 2
18:55 22-09-2020
Как в Африке: Бамбуковые деревья вымахают за каждой скамейкой в городском парке Бердска летом 2021 года
Кремль об отравленной одежде Навального: "При всем уважении к пациенту, это не наш профиль"
18:42 22-09-2020
Кремль об отравленной одежде Навального:
Полицейский беспредел: СК возбудил уголовное дело о пытках полицейскими жителей Новосибирской области
18:29 22-09-2020
Полицейский беспредел: СК возбудил уголовное дело о пытках полицейскими жителей Новосибирской области