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Общество / Стиль жизни

Певица Зара встречается с другом Конора Макгрегора

23:18 22.09.2020 Фото: instagram.com
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Ирландский боец MMA русского происхождения Артём Лобов намекнул на романтические отношения с певицей Зарой.

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Артистка в комментариях оставила сердечко и выложила фото с нежными объятиями
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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В "Инстаграме" боец опубликовал совместную фотографию с артисткой в момент прощания на вокзале.

— Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё, — написал Лобов на русском и английском языках под фото трогательного прощания пары.

Сама Зара также в "Инстаграме" выложила снимок, на котором они с Лобовым нежно обнимаются. Судя по геометке, фото сделано в Нью-Йорке.

Свой следующий поединок Лобов проведёт 12 декабря во французском Марселе: в рамках австралийского промоушена Arena Fight Championship он подерётся с французом Ильесом Джируном.

Источник: life.ru

боец объятия певица фото Артём Лобов Зара MMA
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