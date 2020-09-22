Певица Зара встречается с другом Конора Макгрегора

Сюжет: Любовь. Секс. Измены
В "Инстаграме" боец опубликовал совместную фотографию с артисткой в момент прощания на вокзале.
— Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё, — написал Лобов на русском и английском языках под фото трогательного прощания пары.
Сама Зара также в "Инстаграме" выложила снимок, на котором они с Лобовым нежно обнимаются. Судя по геометке, фото сделано в Нью-Йорке.
Свой следующий поединок Лобов проведёт 12 декабря во французском Марселе: в рамках австралийского промоушена Arena Fight Championship он подерётся с французом Ильесом Джируном.
Источник: life.ru