Отменить победу единоросса на выборах в горсовет Новосибирска требует оппозиционный кандидат

Глава участковой избирательной комиссии признал, что незаконно выдал бюллетени курсантам, которые не прописаны на округи. Именно их голоса не дали победить студенту Вячеславу Якименко.

Якименко требует отменить результаты выборов в горсовет Новосибирска

Кандидат в депутаты в горсовет Новосибирска Вячеслав Якименко требует отмены результатов голосования на УИК №1833.

19-летний студент Вячеслав Якименко представляет независимую коалицию «Новосибирск2020». Он баллотировался по скандальному избирательному округу №35, где голосовали непрописанные на участке курсанты. Изначально он набрал большинство голосов, но после пересчета с учетом голосов курсантов победу одержал единоросс Евгений Яковенко, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Председатель новосибирской УИКа №1833 признал, что бюллетени курсантам были выданы незаконно. В Новосибирске проходит серия одиночных пикетов в поддержку проигравшего депутата.

Свои требования студент предъявил к УИК и ТИК Октябрьского района. Об этом Тайге. инфо сообщил член коалиции Андрей Гладченко.