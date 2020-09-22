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Отменить победу единоросса на выборах в горсовет Новосибирска требует оппозиционный кандидат

22:37 22.09.2020 Фото: Андрея Гладченко
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Глава участковой избирательной комиссии признал, что незаконно выдал бюллетени курсантам, которые не прописаны на округи. Именно их голоса не дали победить студенту Вячеславу Якименко.

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Якименко требует отменить результаты выборов в горсовет Новосибирска

Кандидат в депутаты в горсовет Новосибирска Вячеслав Якименко требует отмены результатов голосования на УИК №1833.

19-летний студент Вячеслав Якименко представляет независимую коалицию «Новосибирск2020». Он баллотировался по скандальному избирательному округу №35, где голосовали непрописанные на участке курсанты. Изначально он набрал большинство голосов, но после пересчета с учетом голосов курсантов победу одержал единоросс Евгений Яковенко, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Председатель новосибирской УИКа №1833 признал, что бюллетени курсантам были выданы незаконно. В Новосибирске проходит серия одиночных пикетов в поддержку проигравшего депутата.

Свои требования студент предъявил к УИК и ТИК Октябрьского района. Об этом Тайге. инфо сообщил член коалиции Андрей Гладченко.

бюллетени курсанты результаты выборов скандал Вячеслав Якименко Евгений Яковенко
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