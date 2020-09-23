Снесут стойла для скота из-за вони через суд в Бердске: Держать коров запретили депутаты

Бердская власть не будет целенаправленно ликвидировать существующие сараи для коров и коз. Но в случае конфликта и суда, встанет на сторону жалобщика. Разрешено держать скотину на бердских дачах.

Бердское стадо насчитывает около 180 голов крупного и мелкого рогатого скота

Бердчане, держащие коров, овец и коз переживают, что им запретят иметь скот после того, как депутаты горсовета отказались вносить поправки в правила землепользования и застройки на сессии 17 сентября. По ним не разрешается возводить строения для крупных и мелких рогатых животных в частных подворьях на территории Бердска.

- Я что, должна снести сарай, который стоит на моей частной территории? У меня участок всего 5 соток и сарай небольшой. Под огородом всего полсотки, - задается вопросом бригадир ТОС «Бердская Буренка» Людмила Мамонова, заявляя, что сибирские зимы скотина не может пережить без крыши над головой.

Она написала письму губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с жалобой на то, что бердские депутаты запрещают держать коров, потому что нельзя строить сараи для скота, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И рассказала, как скотина помогает семьям выживать в тяжелое время безработицы и безденежья.

Сносить уже существующие коровники и овчарни обязывать не будут, заявили бердские чиновники. Заставить убрать постройку может только суд.

- Главное, чтобы не было противоречий с соседями. Когда кто-то держит крупную рогатую скотину и не соблюдает интересы соседей (я говорю про запах), возникают конфликты. Лепешки на улицах — это второй вопрос. Должны соблюдаться санитарные нормы. Тогда и конфликтов не будет. Отстаивая интересы тех, кто держит скотину и получает некие блага, мы не должны забывать об интересах из соседей, - высказался «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Кроме того, он акцентировал внимание на хранении сена для коров и коз:

- Нужно соблюдать пожарные нормы. Не дай Бог воспламенится.

Захаров заверил, что власть встанет на сторону тех, кто страдает от соседства с коровами. Но решение о сносе постройки на частной территории может принять только суд. Такое же мнении высказал начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков.

- Целенаправленно городская власть не будет издавать постановления о сносе. Но если соседи будут жаловаться, то люди, держащие коров, должны принять это во внимание и содержать в чистоте, - отметил Есиков.

По его словам, в Бердске есть территории, где разрешено содержать коров. Это дачные общества, расположенные в городской черте.

- Там можно возводить дополнительные пристройки для содержания скота. А также на землях сельхозназначения это тоже разрешается. В жилой застройке нет — депутаты однозначно проголосовали «нет». Это решение не администрации, а депутатов, которые имеют на это право, - пояснил Дмитрий Сергеевич.

Официально

В утвержденных депутатами правилах землепользования и застройки целая глава посвящена частным подворьям. Оговорены минимальные и максимальные площади участков, расстояния между постройками, в том числе до туалета с выгребной ямой и соседей. А также обозначено, что разрешено размещать на частной территории с индивидуальным жилым домом. Сараи для крупного рогатого скота в перечне не упомянуты.

7.1. На земельном участке, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» могут размещаться объекты вспомогательного использования, на которые не требуется разрешение на строительство: колодцы; индивидуальные бани, надворные туалеты; отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки – 2 машино-места на земельный участок; парковки; противопожарное оборудование (гидранты, резервуары и т.д.); площадки для сбора мусора; сады, огороды, строения для содержания мелких животных (собак, птиц и т.д.); малые архитектурные формы; теплицы, оранжереи; хозяйственные постройки, погреба.

справка

Бердское стадо насчитывает 100 голов крупного рогатого скота и порядка 80 коз, овец и баранов. Кроме этого, на пастбище в районе аэродрома «Бердск-Центральный», куда гоняют скотину бердчане из центра, пасутся коровы из поселка Борового и искитимской деревни Маяк.