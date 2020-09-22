«Брать веревки и вешаться»: с коровами-кормилицами выживают семьи. Но скот запретили держать депутаты в Бердске

В новых правилах землепользования и застройки города нет упоминания о постройках для крупного рогатого скота в частном секторе. Между тем бердское стадо насчитывает порядка 180 голов. Скотоводы встанут горой за своих буренок.

Бердское стало пасется на полях возле аэродрома "Бердск-Центральный" под присмотром пастуха

- Я своим коровникам скажу, если вдруг заставят нас сносить сараи. Представляете, что будет?! Они все поднимутся! Я с 1997 года в своем доме живу. И всегда держали коров. Я что, должна сейчас это все убрать, заколоть своих Ласку, Малышку и Лизу? А жить-то как без них? - возмущается бригадир скотоводов Бердска Людмила Мамонова.

Крупный рогатый под запретом

Бердские депутаты запретили держать коров и другой рогатый скот в городе. Точнее, на сессии горсовета 17 сентября они не приняли поправку в правила землепользования и застройки, разрешающую строить стойла для скотины на частных подворьях. Изменения предлагал Николай Сычев, депутат по округу №17, где расположен частный сектор.

Народные избранники аргументировали отказ тем, что Бердск — это городской округ, и поля, где сейчас пасется скотина, застроят многоквартирными домами. Владельцы коров полагают, что до стройки на окраине города дело может дойти через 100 лет. А за это время успеет «сдохнуть не одно стадо», делились горожане с "Курьер. Среда. Бердск".

Бердчане, держащие скотину, возмущены таким отношением депутатов к их судьбе. Заверяют, что коровы и козы являются кормильцами, помогают семьям буквально выжить в условиях безработицы и низких пенсий. Горожане уверены, что коровы - «большие умницы» и никому не мешают. И амбиции депутатов жить в городе, а не деревне ударяют по карману простых жителей, выживающих за счет животины и огородов. При этом некоторые депутаты и чиновники с удовольствием покупают у частников коровье и козье молоко, предпочитая его магазинному.

Официально

В утвержденных депутатами правилах землепользования и застройки целая глава посвящена частным подворьям. Оговорены минимальные и максимальные площади участков, расстояния между постройками, в том числе до туалета с выгребной ямой и соседей. А также обозначено, что разрешено размещать на частной территории с индивидуальным жилым домом. Сараи для крупного рогатого скота в перечне не упомянуты.

7.1. На земельном участке, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» могут размещаться объекты вспомогательного использования, на которые не требуется разрешение на строительство: колодцы; индивидуальные бани, надворные туалеты; отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки – 2 машино-места на земельный участок; парковки; противопожарное оборудование (гидранты, резервуары и т.д.); площадки для сбора мусора; сады, огороды, строения для содержания мелких животных (собак, птиц и т.д.); малые архитектурные формы; теплицы, оранжереи; хозяйственные постройки, погреба.

Умные коровы ходят по своим тропам

Бердское стадо насчитывает 100 голов крупного рогатого скота и порядка 80 коз, овец и баранов. Кроме этого, на пастбище в районе городского кладбища, куда гоняют скотину бердчане из центра, пасутся коровы из поселка Борового и искитимской деревни Маяк.

- Мы гоняем скотину по ул. Седова до 5-этажек на Луговской, потом переходим по «зебре» у магазина «Комбат» и вдоль бетонного забора идем на летное поле. Мы сделали себе небольшую просеку, так как по щебеночной дороге ходить коровам неудобно, да и машинам мешают. Но в основном они все умницы — ходят строго по дорожке, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бригадир товарищества скотников Людмила Мамонова.

По ее словам, бердское стадо самое чистое. Дважды в год вся скотина проходит обследование у ветеринара со сдачей анализов, получает положенные прививки, в том числе и от оводов, когда коровы и овцы встают осенью на постой.

Она ответила на претензии горожан на то, что коровы при переходе на пастбище и обратно оставляют характерные лепешки на проезжей части. По словам Мамоновой, это было временно, когда дорогу на ул. Седова засыпали очень крупным щебнем и «бедные коровы ходить не могли». Она сравнила это с ходьбой человека босиком по острым камням.

- Я объясняла местным жителям: подождите чуток, щебенка укатается и будут они ходить по свое тропке. Просила: не гоняйте, пожалуйста, коров. Конечно, если ты на нее лопатой замахнешься, она со страху и нагадит. Мои бабушка и мама держали коров. Как могут мне это запретить. Я коренная бердчанка. 50 лет коровы здесь ходили, и тут вдруг возмущаться начали, пальцы гнут. Но сейчас уже нет лепешек и жалоб нет.

Корова-кормилица

Людмила Андреевна негодует: как можно запретить держать скотину, когда половина Бердска — это частный сектор. Ее семье корова просто помогает выживать.

- У меня три внука, двое маленьких — полтора и 3 годика. Они не могут остаться без молока. А магазинное не пьют. Мало того, что мы свои семьи содержим, у нас есть постоянные клиенты с маленькими детьми, берут молоко, творожок, сливки, сметану. А по осени — мясо. А по весне — навоз люди берут для дач и огородов, которые у всех уже истощены. Почему это не берут во внимание наши депутаты? - аргументирует Мамонова.

Как рассказала бригадир, в основном скотину держат пенсионеры с мизерными пенсиями, которые хотят помогать своим детям:

- Я бы, конечно, не держала коров, а сидела бы на свои 8000 рублей пенсии, хлеб жевала бы и водой припивала. Но жизнь сложная, зарплата низкая, хорошую работу не найти. У меня два зятя ездят в командировки, семьи не видят: в понедельник сел в машину и — на неделю. Приезжает в субботу, дети уже спят, ночь переночевал, а в воскресенье уже грузится. А что делать? В Бердске зарплат нет, работы нет. Крутятся все. Людям надо выживать. Если нас еще и скотины лишат, то всем надо брать веревки и вешаться. Иначе мы не проживем, не сможем помочь своим детям. На себя-то мы уже рукой махнули, о внуках думаем. Дочь в декрете сидит с младшим. Что она может купить старшему 14-летнему парню на детские деньги? Без нашей помощи никак...

Людмила Андреевна посчитала, сколько приносит семье каждая корова — примерно 10-15 тыс. рублей в месяц. Деньги небольшие, но существенные для людей с маленьким достатком. Поэтому некоторые держат по 2-3 животины. Кроме того, по ее оценке, бердские скотовладельцы помогают выживать жителям деревни Евсино Искитимского района:

- Евсино нас снабжает сеном. Если в Бердске не будет коров, сколько людей останутся без работы и зарплаты? У нас колесо закручено. Весной звоним им, спрашиваем, как трава. Даже если нет дождей, нет травы, они говорят: не переживайте, найдем. Мы уже с июня запасаемся сеном.

Достучаться до власти

Людмила Мамонова вспоминает, как раньше семья нынешнего спикера горсовета Владимира Голубева вместе с ее бабушкой держала коров. И он, считает бердчанка, должен знать, что в климатических условиях Сибири скот не может обойтись без специальных построек.

- Корова должны стоять в сухом и более или менее теплом сарае. После отела надо вымя оберегать, чтобы не было сквозняков. У нас же яки, которые ходят по уши в снегу и им не страшно, - пояснила Людмила Андреевна.

Она написала письму губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с жалобой на то, что бердские депутаты запрещают держать коров, потому что нельзя строить сараи для скота.

- Я что, должна снести сарай, который стоит на моей частной территории? У меня участок всего 5 соток и сарай небольшой. Под огородом всего полсотки. Но это надо: если я держу скотину, то несу за нее ответственность, запасаться сеном, овощами, - рассказала бердчанка.

Каждое утро, пока не ляжет снег и не ударят морозы, бердское стадо перемещается на пастбище. Его уже ждет пастух, который следит за скотиной до вечера. По словам Людмилы Мамоновой, держатели коров имеют официальный статус, объединившись в ТОС «Бердская Буренка». Есть официальная регистрация, печать — все на законных основаниях, утверждает Мамонова, вспоминая, что разрешение подписывал нынешний мэр Бердска Евгений Шестернин.

Получить официального комментария от чиновников, придется ли сносить коровники, пока не удалось. Возможно, нет, если учитывать, что закон обратной силы не имеет. А ранее сооружать стойла для скота не запрещалось. Об этом - в ближайшее время.