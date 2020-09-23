Иначе замерзнет Бердск: Мэр запретил останавливать частную котельную ТГК-1 из-за дефицита теплоэнергии до 2023 года

Власть требует от энергетиков сохранить котельную в схеме теплоснабжения города хотя бы на отопительный сезон 2020/2021, несмотря на долг перед ТГК порядка 90 млн рублей. И призывает продать ее с аукциона до конца апреля следующего года.

ТГК-1 на лето вводит режим простоя

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением 23 сентября 2020 года приостановил вывод из эксплуатации частную котельную ТГК-1.

Как сказано в документе, основанием для этого послужило «наличие угрозы возникновения дефицита тепловой энергии для потребителей, теплопотребляющие установки которых подключены к тепловым сетям ООО «ТГК 1», ввиду отсутствия альтернативных источников и сетей теплоснабжения».

Уведомление о выводе котельной из эксплуатации поступило в горадминистрацию 24 августа 2020 года.

- Приостановить вывод из эксплуатации источника тепловой энергии ООО «ТГК 1», расположенного по адресу: город Бердск, ул. Химзаводская, 11/11 до 25.08.2023. Приостановить вывод из эксплуатации тепловых сетей ООО «ТГК 1», расположенных в границах зоны теплоснабжения ООО «ТГК 1» до 25.08.2023, - распорядился глава Бердска.

По поручению Шестернина руководители управления ЖКХ Максим Совбанов и Комбината бытовых услуг Олег Новичонок должны в срок до 1 декабря 2020 года «сформировать перечень мероприятий, предотвращающих возникновение дефицита и обеспечивающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии» от ТГК-1. Предполагается сохранить частную котельную в схеме теплоснабжения Бердска.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров должен в течение недели направить в адрес ООО «ТГК 1» требование о выставлении источника тепловой энергии, тепловых сетей на торги в форме аукциона или конкурса, с установлением срока проведения конкурсных процедур - до 30 апреля 2021 года.

О возвращении долгов частной котельной, свыше 90 млн рублей, бердская власть не упоминает в постановлении. Тем не менее, ТГК-1 включена в список источников теплоснабжения, которые участвуют в отопительном сезоне 2020/2021.

Стартовало подключение к теплу жилых домов в среду, 23 сентября. В том числе от частной котельной, расположенной на химзаводской промышленной площадке. Ее директор Антон Блинов заявлял, что, несмотря на предбанкротное состояние, предприятие даст тепло в жилье. Напомним, что ТГК отапливает треть Бердска в центральной его части.

Он уточнил, что объемы необходимого для отопления жилых домов остались прежние, но долги город по-прежнему не отдал. Между тем, сумма задолженности продолжает расти.

- Во-первых, за 2017-2018 годы никто не разбежался нам компенсировать убытки, которые к нашему несчастью возникли. Во-вторых, КБУ допустило отставание от графика оплаты на 1 сентября 2020 года в сумме 57 млн рублей. А всего нам должны 95,4 млн, - пояснил директор ТГК-1. Месяцем ранее речь шла о 64 млн рублей.

По его оценке, муниципалитет не позволил частной котельной получить компенсацию за убытки прошлых лет, как это везде принято. А это 50 млн рублей.



- Нужно было понять наши интересы, встать на нашу сторону, выручить. Ведь по большому счету нам государство регулирует цену. И нарегулировало так, что мы наторговали энергии себе в убыток. В Новосибирской области есть механизм компенсации предприятиям наше отрасли, который предполагает, что финальную партию во всей цепочке играет муниципалитет. А он нам, к несчастью, сказал «нет». Поэтому и кукуем сейчас, - пояснил Антон Блинов.

И он не бросил идею вывода котельной ТГК-й из отопительной системы Бердска.

- Да, мы планируем вывести из эксплуатации котельную. Уведомление о выводе источника из эксплуатации делается за 8 месяцев до остановки, - заявлял Блинов в начале августа.

Дискриминация - идите в ФАС

В 2019 году компания подала в областной департамент по тарифам расчеты по дополнительно понесенным расходам в 2018 году и отстояла свою правоту на получение 15,25 млн рублей из регионального бюджета. Эта сумма, по данным ООО «ТГК-1», была включена в финансовую помощь городскому бюджету осенью 2019-го, но по итогу не была предоставлена. Бердская власть сделала выбор в пользу муниципального КБУ, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

- Это совершенно открытая дискриминация со стороны муниципалитета по отношению к нашему предприятию! — заявил Антон Блинов.

В 2020 году ТГК снова подала в региональный департамент по тарифам данные о дополнительно понесенных расходах за предыдущий год в размере 48,63 млн рублей. Но в компенсации отказали. А министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов отправил частную бердскую котельную в ФАС.

- Тот тариф, который установлен в отношении данной компании, он не покрывает все необходимые расходы. Для решения этой проблемы законодательством предусмотрен механизм урегулирования - необходимо обращаться в федеральную антимонопольную службу. Решением этого органа создается специальная комиссия, которая рассматривает доводы заявителя, рассматривает решение регулятора и выносит решение. Если с этим решением теплоснабжающая организация не согласна, у нее есть право обратиться в суд, - пояснил Денис Архипов. – Если компания считает, что несправедливая цена, то надо пройти этот путь. Что касаясь субсидии, то по этому году порядка 870 млн рублей мы направляем из областного бюджета на подготовку к зиме муниципалитетов. Но это не на покрытие убытков, а на оказание содействия муниципалитетам в части подготовки к зиме.

По словам самого Блинова, частная котельная будет остановлена не раньше завершения отопительного сезона 2020-2021 годов. Поэтому нынешней зимой бердчане не замерзнут. Кроме того, существует закольцованная система с муниципальной котельной «Вега». Через нее, например, поступает горячая вода в дома летом, когда котельная ТГК-1 вообще не работает.