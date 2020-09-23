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Как увеличат выплаты на детей семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека, назвал Путин

23:05 23.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент попросил правительство при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. И создать "простой, удобный, понятный для всех механизм".

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Выступая в Кремле перед сенаторами 23 сентября Владимир Путин отдельно остановился на поддержке малоимущих семей.

Дословно

"Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают 4 миллиона 850 тысяч детей до 7 лет включительно.

Выплата на ребёнка от рождения до трёх лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января текущего года, и это было одним из важных решений, обозначенных в Послании, мы также предусмотрели выплату для детей от 3 до 7 лет включительно. Её размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В среднем по стране (может быть, не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие «в среднем», другого, к сожалению, мы придумать не можем), в среднем это 5,5 тысячи рублей.

Напомню также, что эта выплата начисляется за период начиная с января. Но сами деньги семьи должны были получить в июле, после решения всех организационных вопросов. Однако, учитывая сложную ситуацию, связанную с эпидемией, все формальности были выполнены максимально быстро, и семьи получили выплату за первое полугодие сразу, разово. Раньше срока на месяц, уже в июне.

В январе в Послании сказал также и потом неоднократно это повторял, вы наверняка это слышали, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько её достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить.

Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения. И конечно, еще раз повторяю, это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм".

выплаты деньги месячный доход прожиточный минимум семьям с детьми Владимир Путин
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