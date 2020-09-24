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Кому дали тепло 24 сентября 2020 в Бердске. Вам дали отопление в самый холодный день недели?

14:06 24.09.2020, Виктория Грек Фото: Pixaby
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Замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о начале отопительного сезона.

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Начался отопительный сезон в Бердске

Четверг, 24 сентября, стал самым холодным днем месяца. Среднесуточная температура воздуха, согласно данным Gismeteo, составила 9 градусов тепла. С завтрашнего дня ожидается ее понижение еще на один градус, а к 1 октября столбик термометра опустится до 5 градусов тепла. В Бердске с нетерпением ждут подачи отопления.

Согласно постановления Главы города, «Комбинат бытовых услуг» с 23 сентября приступил к поэтапному запуску ЦТП, ИТП, тепловых сетей и подаче теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, детсадов и школ, объектов социально-культурного и бытового назначения.

Сегодня, 24 сентября, должна начаться поэтапная подача тепла в жилой сектор города. На полное развертывание системы отопления выделено 3 дня.

Замглавы по строительству и городскому хозяйству, Владимир Захаров, рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» о начале отопительного сезона сегодня, 24 сентября:
- Пока все идет без сбоев. Мы придерживаемся графика. И погода нам благоприятствует, прохладно, но не «минус».

Полный график подключения домов к теплу

№ п/п

Наименование котельной

№ ЦТП

Соцкультбыт

Жилые дома

Первый день запуска 23.09.2020

1

№1 «Новая»

ЦТП 1а

МАДОУ №21 «Искорка», школа №11

Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

2

ЦТП 2а

МАДОУ №7 «Семицветик» М-он, 20а

Микрорайон 13,14,15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20

3

ЦТП 4а

МАДОУ УРР №2 Дельфин М-он, 66

Микрорайон 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

4

ЦТП 7а

Д/к №26 Кораблик, Лунная, 13а

Лунная 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, К.Сибирь 109,111,117,119,121,123

5

ЦТП 9а

МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк» Лунная, 3

Лунная 1,2,4,6,8,9,10, 10а, Рогачева 14,16, К.Сибирь 120,122,124,126,128,130,132,134,136,136/1,138

6

ЦТП 10а

МБДОУ №9 «Теремок» Рогачёва, 11

К.Сибирь 96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,118, Павлова 4,4/1,6а, 8,10, Рогачева 1,4,5,6,8,9,10,11а

7

ЦТП 11а

БЦГБ ул. Боровая

8

Магистраль

МБДОУ №15 Ручеек М-он, 51

Гагарина 2, 2/1, Кольцова 50, К.Сибирь 95, Боровая 100,102,94,96,98, Салаирская,1

9

№2 «Вега»

ЦТП -1

Комсомольская, 2в, 2г, Ленина, 13а, 13в

10

ЦТП -2

Комсомольская 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5а, 6, 6а, 10, 10а, Ленина, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, Первомайская, 14

11

ЦТП -3

Комсомольская, 8а, 12а, 14а, 16а

12

ЦТП- 5

Лелюха, 26, Первомайская, 11, Комсомольская, 24.

13

ЦТП 6

МАДОУ № 3 «Журавушка», Комсомольская, 25

Лелюха 7,9, Комсомольская 13,17,19,21,23

14

ЦТП 7

МБДОУ № 27 «Родничок» МДОУ, Ленина, 33а

Лелюха 13,15, Ленина 33, Комсомольская 26,28,28а, 32

15

ЦТП 8

МБДОУ № 12 «Красная шапочка», Вокзальная,16, Экономический лицей

Вокзальная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, Комсомольская 27, 27а, Лелюха, 3,

16

ЦТП 12

МБДОУ № 17 «Земляничка», Вокзальная, 48, школа №6

Вокзальная 52, Герцена 6, Горького 1,3,5 Ленина 83,85,87

17

Магистраль

МБДОУ №1 «Сибирячок» Северный, 20/1

К.Маркса 2а, Ленина1а,2а, 4,8,10,10/1, 23а, Комсомольская 14, К.Сокол 16

18

№3 ООО «ТГК-1»

ЦТП-1Б

д/к №25 «Рябинка», школа №1, детская поликлиника №1, политехнический техникум

К.Маркса, 15, 20, 21, 22, 22а, 32 Суворова 1, Ленина 28,30,32, Первомайская, 19, О.Кошевого, 3,5

20

ЦТП-11«Б»

д/к № 19 «Шустрик», школа № 7, д/к № 8 «Солнышко».

Герцена 3,17, К.Маркса, 49, 49а, Островского, 73

21

ЦТП 15 б

МАДОУ №22,Тополек, К.Маркса, 37

К.Маркса 33,35,39,41, Ленина 52,56, Свердлова1

22

ЦТП 20 б

МБДОУ №24, «Пчелка» К.Маркса, 60

Кирова 9,11,13а, К.Маркса 55а,58, Островского 95

23

ЦТП-27«Б»

д/к №8 «Солнышко»

Кирова, 1,5, К.Маркса 53, 57, Ленина 106, 108, 110, 116, 126, 130, 134

24

ЦТП 40б

МАДОУ № 4 «Золотой гребешок», Островского, 168

Островского 172,174, Пушкина 177

25

ЦТП МСЧ-129

Школа №8

Пушкина 176

26

Магистраль

Православная гимназия, Чайковского, 16

Островского 122,64,63,53/1,55,57, Авиаторов 4,6, Горького 6,14, Пушкина 116, Спортивная 15

Второй день запуска 24.09.2020

27

№1 «Новая»

ЦТП 3а

Школа №12

Микрорайон 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42

28

ЦТП 6а

Школа №5

Микрорайон 48а,49,49а,54,55,56,57,58,59

29

ЦТП 8а

Школа №13

Лунная 21,22,22а, 24, 25, К.Сибирь 101,103,105,107,113, Рогачева 18,18а,20,20а,22,24,28,32,45,47,49

30

ЦТП Лесхоз

Кольцова,18

31

№2 «Вега»

ЦТП 10

Школа №2

Горького 2,4, Комсомольская 40, Ленина 43а

32

ЦТП 13

ДХШ «Весна», МОУ ЦРО

К.Маркса 2б,3,4,5,7,8,10,11,13, Кутузова 1, Ленина 12,12а,14,16,16а,18, Островского 1а,1б, Суворова 4, Энергетическая 3,5,7,9

33

ЦТП 15

Школа №10

Ленина 10/2,10/3,10/4, Радужный,1,2,3,4,5,6

34

ЦТП-17

д/к №16 «Белочка», МУЗ БЦГБ (терапевтический корпус), ДМШ «Берегиня»,

Ленина, 7, 11, Попова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17

35

№3 ООО «ТГК-1»

ЦТП-1 «В»

Взрослая поликлиника БЦГБ

К.Маркса 24, 36, О.Кошевого 6, Первомайская 21, Пархоменко 5

36

ЦТП-2 «Б»

Школа № 9, муз. школа, мед. Училище

Свердлова 12,12а, пер. Больничный,9,3а

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/09/22/602895-otopitelnyj-sezon-2020-2021-startuet-v-berdske-polnyj-grafik-podklyucheniya-domov-k-teplu

37

ЦТП-3 «Б»

ГЦДТ

38

ЦТП-4 «Б»

Школа № 3 («Пеликан»)

39

ЦТП-10 «Б»

Приют «Юнона», д/к №22 «Тополек»

Ленина 38,40,40/1,42,44,44/1,46, Ушакова 1,3, К.Маркса 25,31,38, Свердлова 2,4

Третий день запуска 25.09.2020

40

№1 «Новая»

ЦТП 5А

Микрорайон, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 2-ая Заводская,11/1, 11/2, Речная, 38,39, Черемушная 10

41

ЦТП Родина

Микрорайон 43,44,45,46,46а,47,48,50

42

ЦТП 12а

К.Сибирь 97, Березовая 25,27, Красноармейская 86/1

43

ЦТП 16а

Первомайская, 123,123а,125,125а,127,127а,131,131а,131б, 133, 131в,129,129а,129в, Лунная 51,53,55, Звездная 6,4,6/1

44

№2 «Вега»

ЦТП- 9

Комсомольская 34,36,38, Ленина 35,37,39,41,43

45

ЦТП-11

Вокзальная 50а

46

ЦТП-22

Северный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 23

47

ЦТП -23

Попова, 33, 35, 35а, 35б, 37, Песчаная, 3

48

ЦТП -25

Попова,11/1, 11/2.

49

ЦТП -19

Изумрудный 1,2,3,4,5,6,7,78,9,10,11,12,13

50

ЦТП -14

51

ЦТП-18

Кр.Сокол, 17, 18, 19, 20, 21, 23

52

№3 ООО «ТГК-1»

ЦТП 6«Б»

Советская 81,83,85, Луговская 96,98,100

53

ЦТП 12 «Б»

Свердлова 55,57

54

ЦТП- 8«Б»

55

ЦТП- 9«Б»

Кирова 30, Нахимова 1, Пушкина 166

56

ЦТП-9 «В»

Лермонтова 17,15, Островского 75,77,79,81, К.Маркса 56

57

ЦТП-21«Б»

Спортивная 1,5, Островского 101, 101а, 103, 105,107, К.Маркса 62, 66, 68, 70, 71

58

ЦТП-26 «Б»

Ленина,90,92,96, Герцена 10, 13,15, К.Маркса 44,45,46,47

59

ЦТП-28«Б»

Вокзальная,54

60

ЦТП-41«Б»

Спортивная 9,11,13

61

ЦТП в/ч 64655

Пионерская 8,10,12,13, Советская 54,56,58,60,62,64

62

Котельная №4 «Озерная»

Озерная 37,38а,39,40,41,42,43

63

Котельная «Коммунальщик»

ЦТП- Санаторий «Бердский»

Территория санатория «Бердский» 1,6,7а,30,32,34,37
график отопление-2020 Владимир Захаров
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