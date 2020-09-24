Кому дали тепло 24 сентября 2020 в Бердске. Вам дали отопление в самый холодный день недели?

Замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о начале отопительного сезона.

Начался отопительный сезон в Бердске

Четверг, 24 сентября, стал самым холодным днем месяца. Среднесуточная температура воздуха, согласно данным Gismeteo, составила 9 градусов тепла. С завтрашнего дня ожидается ее понижение еще на один градус, а к 1 октября столбик термометра опустится до 5 градусов тепла. В Бердске с нетерпением ждут подачи отопления.

Согласно постановления Главы города, «Комбинат бытовых услуг» с 23 сентября приступил к поэтапному запуску ЦТП, ИТП, тепловых сетей и подаче теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, детсадов и школ, объектов социально-культурного и бытового назначения.



Сегодня, 24 сентября, должна начаться поэтапная подача тепла в жилой сектор города. На полное развертывание системы отопления выделено 3 дня.

Замглавы по строительству и городскому хозяйству, Владимир Захаров, рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» о начале отопительного сезона сегодня, 24 сентября:

- Пока все идет без сбоев. Мы придерживаемся графика. И погода нам благоприятствует, прохладно, но не «минус».

Полный график подключения домов к теплу