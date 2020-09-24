Кому дали тепло 24 сентября 2020 в Бердске. Вам дали отопление в самый холодный день недели?

Четверг, 24 сентября, стал самым холодным днем месяца. Среднесуточная температура воздуха, согласно данным Gismeteo, составила 9 градусов тепла. С завтрашнего дня ожидается ее понижение еще на один градус, а к 1 октября столбик термометра опустится до 5 градусов тепла. В Бердске с нетерпением ждут подачи отопления.
Согласно постановления Главы города, «Комбинат бытовых услуг» с 23 сентября приступил к поэтапному запуску ЦТП, ИТП, тепловых сетей и подаче теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, детсадов и школ, объектов социально-культурного и бытового назначения.
Сегодня, 24 сентября, должна начаться поэтапная подача тепла в жилой сектор города. На полное развертывание системы отопления выделено 3 дня.
Замглавы по строительству и городскому хозяйству, Владимир Захаров, рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» о начале отопительного сезона сегодня, 24 сентября:
- Пока все идет без сбоев. Мы придерживаемся графика. И погода нам благоприятствует, прохладно, но не «минус».
Полный график подключения домов к теплу
|
№ п/п
|
Наименование котельной
|
№ ЦТП
|
Соцкультбыт
|
Жилые дома
|
Первый день запуска 23.09.2020
|
1
|
№1 «Новая»
|
ЦТП 1а
|
МАДОУ №21 «Искорка», школа №11
|
Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
2
|
ЦТП 2а
|
МАДОУ №7 «Семицветик» М-он, 20а
|
Микрорайон 13,14,15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20
|
3
|
ЦТП 4а
|
МАДОУ УРР №2 Дельфин М-он, 66
|
Микрорайон 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
|
4
|
ЦТП 7а
|
Д/к №26 Кораблик, Лунная, 13а
|
Лунная 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, К.Сибирь 109,111,117,119,121,123
|
5
|
ЦТП 9а
|
МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк» Лунная, 3
|
Лунная 1,2,4,6,8,9,10, 10а, Рогачева 14,16, К.Сибирь 120,122,124,126,128,130,132,134,136,136/1,138
|
6
|
ЦТП 10а
|
МБДОУ №9 «Теремок» Рогачёва, 11
|
К.Сибирь 96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,118, Павлова 4,4/1,6а, 8,10, Рогачева 1,4,5,6,8,9,10,11а
|
7
|
ЦТП 11а
|
БЦГБ ул. Боровая
|
8
|
Магистраль
|
МБДОУ №15 Ручеек М-он, 51
|
Гагарина 2, 2/1, Кольцова 50, К.Сибирь 95, Боровая 100,102,94,96,98, Салаирская,1
|
9
|
№2 «Вега»
|
ЦТП -1
|
Комсомольская, 2в, 2г, Ленина, 13а, 13в
|
10
|
ЦТП -2
|
Комсомольская 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5а, 6, 6а, 10, 10а, Ленина, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, Первомайская, 14
|
11
|
ЦТП -3
|
Комсомольская, 8а, 12а, 14а, 16а
|
12
|
ЦТП- 5
|
Лелюха, 26, Первомайская, 11, Комсомольская, 24.
|
13
|
ЦТП 6
|
МАДОУ № 3 «Журавушка», Комсомольская, 25
|
Лелюха 7,9, Комсомольская 13,17,19,21,23
|
14
|
ЦТП 7
|
МБДОУ № 27 «Родничок» МДОУ, Ленина, 33а
|
Лелюха 13,15, Ленина 33, Комсомольская 26,28,28а, 32
|
15
|
ЦТП 8
|
МБДОУ № 12 «Красная шапочка», Вокзальная,16, Экономический лицей
|
Вокзальная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, Комсомольская 27, 27а, Лелюха, 3,
|
16
|
ЦТП 12
|
МБДОУ № 17 «Земляничка», Вокзальная, 48, школа №6
|
Вокзальная 52, Герцена 6, Горького 1,3,5 Ленина 83,85,87
|
17
|
Магистраль
|
МБДОУ №1 «Сибирячок» Северный, 20/1
|
К.Маркса 2а, Ленина1а,2а, 4,8,10,10/1, 23а, Комсомольская 14, К.Сокол 16
|
18
|
№3 ООО «ТГК-1»
|
ЦТП-1Б
|
д/к №25 «Рябинка», школа №1, детская поликлиника №1, политехнический техникум
|
К.Маркса, 15, 20, 21, 22, 22а, 32 Суворова 1, Ленина 28,30,32, Первомайская, 19, О.Кошевого, 3,5
|
20
|
ЦТП-11«Б»
|
д/к № 19 «Шустрик», школа № 7, д/к № 8 «Солнышко».
|
Герцена 3,17, К.Маркса, 49, 49а, Островского, 73
|
21
|
ЦТП 15 б
|
МАДОУ №22,Тополек, К.Маркса, 37
|
К.Маркса 33,35,39,41, Ленина 52,56, Свердлова1
|
22
|
ЦТП 20 б
|
МБДОУ №24, «Пчелка» К.Маркса, 60
|
Кирова 9,11,13а, К.Маркса 55а,58, Островского 95
|
23
|
ЦТП-27«Б»
|
д/к №8 «Солнышко»
|
Кирова, 1,5, К.Маркса 53, 57, Ленина 106, 108, 110, 116, 126, 130, 134
|
24
|
ЦТП 40б
|
МАДОУ № 4 «Золотой гребешок», Островского, 168
|
Островского 172,174, Пушкина 177
|
25
|
ЦТП МСЧ-129
|
Школа №8
|
Пушкина 176
|
26
|
Магистраль
|
Православная гимназия, Чайковского, 16
|
Островского 122,64,63,53/1,55,57, Авиаторов 4,6, Горького 6,14, Пушкина 116, Спортивная 15
|
Второй день запуска 24.09.2020
|
27
|
№1 «Новая»
|
ЦТП 3а
|
Школа №12
|
Микрорайон 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42
|
28
|
ЦТП 6а
|
Школа №5
|
Микрорайон 48а,49,49а,54,55,56,57,58,59
|
29
|
ЦТП 8а
|
Школа №13
|
Лунная 21,22,22а, 24, 25, К.Сибирь 101,103,105,107,113, Рогачева 18,18а,20,20а,22,24,28,32,45,47,49
|
30
|
ЦТП Лесхоз
|
Кольцова,18
|
31
|
№2 «Вега»
|
ЦТП 10
|
Школа №2
|
Горького 2,4, Комсомольская 40, Ленина 43а
|
32
|
ЦТП 13
|
ДХШ «Весна», МОУ ЦРО
|
К.Маркса 2б,3,4,5,7,8,10,11,13, Кутузова 1, Ленина 12,12а,14,16,16а,18, Островского 1а,1б, Суворова 4, Энергетическая 3,5,7,9
|
33
|
ЦТП 15
|
Школа №10
|
Ленина 10/2,10/3,10/4, Радужный,1,2,3,4,5,6
|
34
|
ЦТП-17
|
д/к №16 «Белочка», МУЗ БЦГБ (терапевтический корпус), ДМШ «Берегиня»,
|
Ленина, 7, 11, Попова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17
|
35
|
№3 ООО «ТГК-1»
|
ЦТП-1 «В»
|
Взрослая поликлиника БЦГБ
|
К.Маркса 24, 36, О.Кошевого 6, Первомайская 21, Пархоменко 5
|
36
|
ЦТП-2 «Б»
|
Школа № 9, муз. школа, мед. Училище
|
Свердлова 12,12а, пер. Больничный,9,3а
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/09/22/602895-otopitelnyj-sezon-2020-2021-startuet-v-berdske-polnyj-grafik-podklyucheniya-domov-k-teplu
|
37
|
ЦТП-3 «Б»
|
ГЦДТ
|
38
|
ЦТП-4 «Б»
|
Школа № 3 («Пеликан»)
|
39
|
ЦТП-10 «Б»
|
Приют «Юнона», д/к №22 «Тополек»
|
Ленина 38,40,40/1,42,44,44/1,46, Ушакова 1,3, К.Маркса 25,31,38, Свердлова 2,4
|
Третий день запуска 25.09.2020
|
40
|
№1 «Новая»
|
ЦТП 5А
|
Микрорайон, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 2-ая Заводская,11/1, 11/2, Речная, 38,39, Черемушная 10
|
41
|
ЦТП Родина
|
Микрорайон 43,44,45,46,46а,47,48,50
|
42
|
ЦТП 12а
|
К.Сибирь 97, Березовая 25,27, Красноармейская 86/1
|
43
|
ЦТП 16а
|
Первомайская, 123,123а,125,125а,127,127а,131,131а,131б, 133, 131в,129,129а,129в, Лунная 51,53,55, Звездная 6,4,6/1
|
44
|
№2 «Вега»
|
ЦТП- 9
|
Комсомольская 34,36,38, Ленина 35,37,39,41,43
|
45
|
ЦТП-11
|
Вокзальная 50а
|
46
|
ЦТП-22
|
Северный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 23
|
47
|
ЦТП -23
|
Попова, 33, 35, 35а, 35б, 37, Песчаная, 3
|
48
|
ЦТП -25
|
Попова,11/1, 11/2.
|
49
|
ЦТП -19
|
Изумрудный 1,2,3,4,5,6,7,78,9,10,11,12,13
|
50
|
ЦТП -14
|
51
|
ЦТП-18
|
Кр.Сокол, 17, 18, 19, 20, 21, 23
|
52
|
№3 ООО «ТГК-1»
|
ЦТП 6«Б»
|
Советская 81,83,85, Луговская 96,98,100
|
53
|
ЦТП 12 «Б»
|
Свердлова 55,57
|
54
|
ЦТП- 8«Б»
|
55
|
ЦТП- 9«Б»
|
Кирова 30, Нахимова 1, Пушкина 166
|
56
|
ЦТП-9 «В»
|
Лермонтова 17,15, Островского 75,77,79,81, К.Маркса 56
|
57
|
ЦТП-21«Б»
|
Спортивная 1,5, Островского 101, 101а, 103, 105,107, К.Маркса 62, 66, 68, 70, 71
|
58
|
ЦТП-26 «Б»
|
Ленина,90,92,96, Герцена 10, 13,15, К.Маркса 44,45,46,47
|
59
|
ЦТП-28«Б»
|
Вокзальная,54
|
60
|
ЦТП-41«Б»
|
Спортивная 9,11,13
|
61
|
ЦТП в/ч 64655
|
Пионерская 8,10,12,13, Советская 54,56,58,60,62,64
|
62
|
Котельная №4 «Озерная»
|
Озерная 37,38а,39,40,41,42,43
|
63
|
Котельная «Коммунальщик»
|
ЦТП- Санаторий «Бердский»
|
Территория санатория «Бердский» 1,6,7а,30,32,34,37