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Новые подробности смерти в фитнес-центре дочери актера Конкина Софии. У нее остался ребенок

19:21 25.09.2020 Фото: Инстаграм
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Родственники сначала подумали, что звонит мошенник с сообщением о гибели. Следователи проводят проверку фитнес-центра, где утонула 32-летняя женщина.

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Семья Конкина впервые прокомментировала смерть его дочери Софии

Семья актера Владимира Конкина впервые прокомментировала смерть его дочери Софии.

Как сообщила племянница Софии Дарья Конкина в беседе с изданием «СтарХит», она первой узнала о смерти женщины от работника фитнес-клуба, позвонившего ей ночью. «Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам: Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 2.13 я написала дяде и родителям — сообщила об этом», — рассказывает Дарья. Сперва она подумала, что звонит мошенник, однако позже в беседе с ней Конкин подтвердил, что дочь в реанимации.

София Конкина была госпитализирована после посещения бассейна в одном из московских фитнес-клубов с диагнозом «утопление». Она скончалась в ночь на 24 сентября.

Следственный комитет начал проверочные мероприятия по факту гибели дочери актера Владимира Конкина Софьи.

Следователи проводят проверку фитнес-центра, где утонула 32-летняя женщина, на предмет признаков преступления по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В фитнес-клубе комментировать инцидент не стали.

У погибшей дочери звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина Софии осталась несовершеннолетняя дочь. Девочке 11 лет, сейчас решается вопрос о том, кто из родственников будет оформлять над ребенком опеку.

Известно, что София Конкина жила с дочерью вдвоем.

Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала, позже семье позвонили из больницы и рассказали, что она в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась.

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