Огромная пробка из-за ДТП на мосту через Бердь растянулась от Бердска до Нижней Ельцовки

Бердчане жалуются, что в пятницу вечером 2 час едут на маршрутке от "Гарика" в Академгородке до Бердска.

На 19.30 пятницы 25 сентября 2020 пробка еще не рассосалась

В многокилометровой пробке стоит Бердское шоссе вечером в пятницу, 25 сентября.

Бердчане пожаловались, что уже два часа едут путь, который занимает не более 10 минут - от "Гарика" на ул. Русской до Бердска.

Как показывают Яндекс.Карты, огромная пробка растянулась от Нижней Ельцовки до моста через Бердь. Здесь в Бердске произошло ДТП - сразу в левом и правом рядах в направлении от Новосибирска к Искитиму. Что именно произошло, пока неизвестно.

А транспортный трафик вечерами по пятницам, как правило, увеличивается, поскольку новосибирцы едут на дачи, в том числе в Бердск, в гости и провести выходные.