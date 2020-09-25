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Огромная пробка из-за ДТП на мосту через Бердь растянулась от Бердска до Нижней Ельцовки

19:27 25.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Яндекс.Карты
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Бердчане жалуются, что в пятницу вечером 2 час едут на маршрутке от "Гарика" в Академгородке до Бердска.

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На 19.30 пятницы 25 сентября 2020 пробка еще не рассосалась

В многокилометровой пробке стоит Бердское шоссе вечером в пятницу, 25 сентября.

Бердчане пожаловались, что уже два часа едут путь, который занимает не более 10 минут - от "Гарика" на ул. Русской до Бердска.

Как показывают Яндекс.Карты, огромная пробка растянулась от Нижней Ельцовки до моста через Бердь. Здесь в Бердске произошло ДТП - сразу в левом и правом рядах в направлении от Новосибирска к Искитиму. Что именно произошло, пока неизвестно.

А транспортный трафик вечерами по пятницам, как правило, увеличивается, поскольку новосибирцы едут на дачи, в том числе в Бердск, в гости и провести выходные.

выходные ДТП мост огромная пробка трафик шоссе
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От редакции

Надо делать объездной путь?

Аноним, 25 сентября 2020 20:26
НВР:
Здравствуйте
Давно пора не мосты комерчискии... А дороги дубли.
Аноним, 25 сентября 2020 20:41
Объездной путь через Искитим, чего его делать, он есть.
Аноним, 25 сентября 2020 20:43
На электричке нет никаких пробок.

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