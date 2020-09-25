Напавших с мачете на прохожих у редакции Charlie Hebdo задержали. Есть раненые

У бывшего здания сатирического еженедельника в Париже произошла атака на прохожих. В начале сентября издание переопубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали поводом для теракта в 2015 году.

Школы и детские сады в районе нападения закрыты по соображениям безопасности

В Париже неизвестный c мачете атаковал людей возле здания бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo. По данным телеканала BFM, речь идет о четырех пострадавших, двое получили серьезные ранения.

О нападении в XI округе французской столицы сообщает и городское управление полиции в Twitter. Правоохранительные органы просят горожан пока избегать посещения этого района.

Задержать нападавшего оперативно не удалось. По данным Le Parisien, он мог скрыться в метро. Как пишет BFM, в нападении могли участвовать два человека. Первого подозреваемого задержали в районе квартала Бастилия менее чем через час после нападения. Позднее был задержан еще один подозреваемый.

Журналистов среди пострадавших нет. Один из пострадавших — сотрудник продюсерской компании Première Lines, располагающейся по соседству с бывшим офисом Charlie Hebdo.

Школы и детские сады в районе нападения закрыты по соображениям безопасности. В воздухе над местом нападения работает вертолет полиции.

О нападении в прямом эфире BFM сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс. Он прерывает рабочую поездку и направляется в оперативный штаб. Туда же направился глава МВД страны.

Позже один из предполагаемых нападавших задержан недалеко от места происшествия - у площади Бастилии. Как отмечает радиостанция, второй предполагаемый злоумышленник был задержан у метро Ришар Ленуар.

Второй предполагаемый подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже задержан, сообщает редакция радио France Info.

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых террористы напали на редакцию в 2015-м. После этого журналисты начали получать новые угрозы. Переиздание карикатур журнал приурочил к началу судебного процесса по теракту 2015 года, обвиняемыми по делу проходят 14 человек. Журналисты объясняли, что они понимают, что публикация именно этих рисунков, которые многие мусульмане посчитали богохульством, привела к теракту 7 января 2015 года, однако сочли необходимым напомнить о них в день, когда во Франции начнется судебный процесс по делу об этом теракте, передает РБК.

Утром 7 января 2015 года в парижскую редакцию Charlie Hebdo с криками «Аллаху Акбар» ворвались двое вооруженных людей в масках. Они открыли огонь по окружающим из автоматического оружия, а затем скрылись на автомобиле, сбив прохожего. Жертвами атаки стали 12 человек, включая двух полицейских и главного редактора журнала и карикатуриста Стефана Шарбоннье.