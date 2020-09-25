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Колоссально обвалился рубль: евро перевалил 91 рубль впервые с 2016 года

21:47 25.09.2020 Фото: pixabay.com
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Курс доллара, в свою очередь, превысил 78,2 рубля. Влияние на валюту оказывают угроза санкций из-за отравления Навального и вторая волна коронавируса.

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Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Рубль ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Так, курс европейской валюты на 17:06 (мск) поднялся до 91,01 рубля — впервые с февраля 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 78,2 рубля (впервые со 2 апреля).

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,8% — до 41,6 доллара.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16:09 (мск) опустился на 0,8%, до 2889,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1169,95 пункта.

Ранее эксперты сообщали, что дополнительное давление на рубль оказывает внешнеполитическая обстановка, в том числе угроза новых санкций, ситуация с Алексеем Навальным, а также вторая волна пандемии COVID-19.

По словам специалистов, есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России.

COVID-19 доллар курс евро обвал рубль
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От редакции

Кризис не скоро кончится?

1234, 25 сентября 2020 22:50
Это планы на 2020 год, 2036 год курс евро 186 рублей!? Странная стратегия.
Поросёнок Пётр, 25 сентября 2020 23:14
Путинское "вставание с колен", процветание и величие, идёт по утверждённому плану.
Шок, 25 сентября 2020 23:15
Путин спасибо тебе за это. Сдохни!!!!

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