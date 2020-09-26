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В 63 млн рублей оценили пассажирские перевозки в Бердске. Когда и сколько автобусов будут возить за эти деньги?

11:55 26.09.2020 Фото: Анастасия Солодкова
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Бердское АТП на этот раз стало единственным участником аукциона. Коммерсанты из Томска и Сочи не сбивали цену. Все положенные льготы по-прежнему будут предоставляться.

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Запланирован регулярный выход на линию 25 автобусов в Бердске

Завершился аукцион по выбору подрядчика на пассажирские перевозки в Бердске. 24 сентября стало известно, что водить бердчан в муниципальных автобусах будет БАТП.

Муниципальное автопредприятие было единственным участником торгов и объявлено победителем.

В аукционной документации уточняется, что пассажирские перевозки выполняются «с целью обеспечения удовлетворения потребностей жителей Бердска... по регулируемым тарифам... по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением услуг всем категориям граждан, в том числе имеющим право на меры социальной поддержки при проезде на автомобильном транспорте».

Контракт с БАТП заключат в два этапа — сначала на работу с 1-го по 31 декабря 2020 года. Второй этап — перевозка пассажиров с 1 января по 30 сентября 2021 года.

Предполагается, что за это время 25 муниципальных автобусов сделают 59 958 рейсов.

- Подрядчик обеспечивает работу всех транспортных средств на маршруте с регулярностью не менее 90% от ежедневного планового значения, в соответствии с режимом работы и расписанием движения транспортных средств, утвержденным заказчиком, - говорится в документах закупки.

И заплатят Бердскому пассажирскому автопредприятию 62 948 173 рублей.

Напомним, что ранее нередко в конкурсах на пассажирские перевозки участвовали коммерсанты из Томска и даже Сочи. Они возить бердчан не собирались, но существенно сбивали цену, из-за чего БАТП не получало нужного объема денег.

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