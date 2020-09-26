Раздавил трактором "Белорус" односельчанина при уборке сена пьяный водитель

Двигаясь передним ходом, он колесом прицепа подборщика рулона наехал на находившегося вблизи человека, придавив его к земле. Потерпевший вскоре скончался на месте происшествия.

Пьяный тракторист насмерть задавил односельчанина

21 сентября 57-летний житель села Усть-Кан погиб в результате наезда трактора. Трагедия произошла около 22:00 часов вечера на открытом участке местности в 800 метрах от озера Букалу.

По данным следствия, 52-летний житель села Усть-Кан выполнял сеноуборочные работы на тракторе Беларус-82.1, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь передним ходом, он колесом прицепа подборщика рулона наехал на находившегося вблизи односельчанина, придавив его к грунту. Потерпевший вскоре скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств, способствовавших совершению преступления, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай.