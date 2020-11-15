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Кто станет президентом Молдавии? Идет второй тур, в первом действующего лидера обошла проевропейская Майя Санду

15:00 15.11.2020 Фото: Википедии
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Ранее Санду обратилась к сторонникам главы «Нашей партии» Ренато Усатого за поддержкой. Он набрал в первом туре 16,9% голосов. А в России он объявлен в федеральный розыск.

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Игорь Додон пока управляет Молдавией

В Молдавии в воскресенье, 15 ноября, стартовал второй тур выборов президента республики, избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 мск) по всей стране.

Всего на территории республики работает 2004 избирательных участка, еще 139 пунктов для голосования откроются в 26 странах. Участки в Молдавии проработают до 21:00 (22:00 мск).

На фоне пандемии коронавируса желающих отдать свой голос просят прийти в масках и перчатках, а также с собственными ручками. Средства защиты будут выдавать и на участках, при входе на которые производится замер температуры тела.

Первый тур выборов президента Молдавии состоялся 1 ноября, в нем одержала победу кандидат от проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, набрав 36,16% голосов. Действующий лидер Молдавии Игорь Додон получил 32,61%.

Так как ни один из кандидатов не набрал необходимого порога в 50% и один голос, в стране было объявлено о проведении второго тура выборов. Победителем будет признан кандидат, который получит более половины голосов избирателей, порога явки нет.

3 ноября Санду обратилась к сторонникам главы «Нашей партии» Ренато Усатого за поддержкой. Сам глава политсилы не прошел во второй тур выборов, поскольку набрал в первом 16,9% голосов.

В июне Россия объявила Усатого в федеральный розыск в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, которое незаконно вывело из РФ более 500 млрд рублей. Криминальную схему организовали бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и его сообщник Вячеслав Плато — они объявлены в международный розыск.

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