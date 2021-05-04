Бесплатное пиво за прививки от коронавируса раздадут в США

Необычную акцию в поддержку вакцинации против коронавируса анонсировал губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи. Всем, кто поставит прививку в мае, нальют бесплатно пиво. Об этом губернатор сообщил лично на своей странице в Twitter.
- Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться, — сообщил Мерфи.
Чтобы получить свое пиво, нужно будет показать прививочный сертификат в одной из принимающих участие в акции пивоварен.
Немого ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что вакцинация против коронавируса взрослого населения планеты обойдется миру от 35 до 45 миллиардов долларов в следующем году.
На данный момент Европейское агентство лекарственных средств одобрило для вакцинации от коронавируса четыре лекарства: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson.