Бесплатное пиво за прививки от коронавируса раздадут в США
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Бесплатное пиво за прививки от коронавируса раздадут в США

2:20:445/4/2021Фото: pixabay.com
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Чтобы получить свое пиво, нужно будет показать прививочный сертификат в одной из принимающих участие в акции пивоварен.

Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал жителям бесплатное пиво за прививки от коронавируса

Необычную акцию в поддержку вакцинации против коронавируса анонсировал губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи. Всем, кто поставит прививку в мае, нальют бесплатно пиво. Об этом губернатор сообщил лично на своей странице в Twitter.

- Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться, — сообщил Мерфи.

Чтобы получить свое пиво, нужно будет показать прививочный сертификат в одной из принимающих участие в акции пивоварен.

Немого ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что вакцинация против коронавируса взрослого населения планеты обойдется миру от 35 до 45 миллиардов долларов в следующем году.

На данный момент Европейское агентство лекарственных средств одобрило для вакцинации от коронавируса четыре лекарства: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson.

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пивосшакоронавирус вакцина
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