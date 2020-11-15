Продлил упрощенную регистрацию лекарств от COVID-19 Мишустин. Скоро препараты появятся в аптеках?

Премьер назвал недопустимой ситуацию с нехваткой жизненно необходимых препаратов в аптеках и отметил, что новый механизм регулирования цен позволит улучшить доступ к лекарствам и учесть интересы производителей.

Мишустин продлил на год упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, процедуру ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения COVID-19.

Причины дефицита связывали с маркировкой, но после ее упрощения лучше не стало

«Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год», — говорится на сайте правительства РФ.

Данный вопрос обсуждался на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 2 ноября. Тогда Мишустин отметил, что продление упрощенного порядка регистрации поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий. В Госдуме решение кабмина поддержали.

Также российский премьер назвал недопустимой ситуацию с нехваткой жизненно необходимых препаратов в аптеках и отметил, что новый механизм регулирования цен на лекарства позволит улучшить доступ к препаратам и учесть интересы производителей.

Позднее председатель правительства поручил федеральным министерствам и главам регионов ежедневно контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве.

3 ноября Мишустин подписал постановление об упрощении порядка маркировки лекарств на фоне повышенного спроса на медикаменты и эпидобстановки, а также о создании в России федерального центра лекарственного обеспечения граждан.

9 ноября президент Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусом.