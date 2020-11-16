Как новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума повлияет на индексацию пенсии и путинские выплаты с 1 января 2021 года

От размера прожиточного минимума и МРОТ зависят различные социальные выплаты

Правительство нашло способ повысить доходы самых уязвимых слоёв населения.

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по новой методике — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Предполагающий это законопроект 11 ноября прошёл первое чтение в Госдуме. Как повлияют новые правила на доходы россиян, разбиралась «Парламентская газета».

Что такое МРОТ, прожиточный минимум, медианный доход и медианная зарплата?

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотруднику за полный месяц работы. Сегодня это 12 130 рублей. Правило действует в том случае, если работник трудился в течение всего месяца полную смену (рабочий день). В противном случае выплаты рассчитываются исходя из пропущенных дней, смен, с учётом больничных листов и т. д.

Прожиточный минимум - минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого (наиболее скромного) уровня жизни в России.

Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.

Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже.

Как прожиточный минимум определяется сегодня?

Сегодня прожиточный минимум рассчитывается от стоимости условной потребительской корзины — ключевых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, в том числе платежей за ЖКХ. Эта сумма ежеквартально утверждается постановлением Правительства. Причём существуют три показателя — для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров. Также прожиточный минимум устанавливается на региональном уровне и может отличаться от федерального.

МРОТ, согласно действующему законодательству, не может быть меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Это норма закреплена и в обновлённой Конституции.

Как будут рассчитывать МРОТ и прожиточный минимум?

Со следующего года прожиточный минимум будет определяться как 44,2% от величины медианного дохода населения и составит 11 653 рубля. То есть увеличится по сравнению с действующим показателем на 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.Минимальный размер оплаты труда составит 42% от медианной заработной платы и будет равен 12 792 рублям. Сейчас — 12 130 рублей. Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек — бюджетники, 2,1 млн человек — работники внебюджетного сектора. На очередной год МРОТ будет высчитываться, учитывая значения медианной зарплаты за предыдущий год. В 2022 году размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России по новой методике расчёта составит 13 394 рубля, в 2023 году — 14 176 рублей.

Соотношения прожиточного минимума к медианному доходу, а МРОТ к медианной зарплате будут пересматриваться не реже одного раза в пять лет.

Что зависит от МРОТ и прожиточного минимума?

От размера прожиточного минимума и МРОТ зависят различные социальные выплаты, например доплаты к пенсии (доходы пожилых россиян не могут быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера в регионе), пособия на детей от 3 до 7 лет, ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка до 3 лет, напомнил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Ряд пособий привязаны к МРОТ в процентном отношении, а другие дают только при условии низких доходов, чтобы довести их до минимального уровня. Соответственно, если вырастет минимум, то и пособия для малообеспеченных граждан могут увеличиться.

Также на МРОТ ориентируются при оплате больничных листов (с 1 апреля сумма пособия за полный календарный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда), расчёте декретных выплат (если за два года, предшествующих декрету, сотрудница не работала и дохода не имела).

Новая методика расчёта прожиточного минимума приведёт и к росту пенсий, сказал замглавы Минтруда Андрей Пудов на пленарном заседании Госдумы 11 ноября. Создаётся инструмент, который повысит заинтересованность «обелять» заработную плату, потому что её значение влияет напрямую на значение прожиточного минимума. «Уверен в том, что при росте медианной заработной платы в том числе будет расти, соответственно, и значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. Больше платежи — больше пенсии», — отметил он.

Почему понадобилось менять систему расчёта?

Размер прожиточного минимума сегодня — это стоимость потребительской корзины, основную долю которой составляют продукты питания. При снижении их стоимости, например в сезон урожая, уменьшается и размер ПМ, пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Кроме того, в отдельных регионах прожиточный минимум искусственно занижается, в том числе для пенсионеров, а это приводит к занижению размеров индексации социальных пенсий.

Согласно новой методике расчёта, рост МРОТа и прожиточного минимума в ближайшие годы будет опережать уровень инфляции, а значит, минимальные доходы хоть немного, но будут расти, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Источник: pnp.ru