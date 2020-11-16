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Дитя не отдадим: Запретят органам опеки забирать детей из семьи без суда

13:20 16.11.2020 Фото: pixabay.com
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Рассмотрение вопроса об изъятии ребёнка предлагается сделать ускоренным. Заявление органа опеки или органа внутренних дел об отобрании суд должен будет, согласно проекту, рассмотреть в течение 24 часов с момента поступления заявления.

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Забрать ребенка из семьи можно будет только при непосредственной угрозе его жизни или здоровью на основании решения районного суда

Забрать ребенка из семьи можно будет только при непосредственной угрозе его жизни или здоровью на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства. Законопроект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.

Законопроект, авторами которого выступили Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, предлагает установить, что вопрос отобрания ребёнка находится в компетенции суда. Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой главой — об отобрании ребёнка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Проект предусматривает, чтобы такие дела рассматривались по заявлению органа опеки и попечительства или органа внутренних дел судом по месту фактического пребывания ребёнка. В закрытом судебном заседании с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства, органа внутренних дел и прокурора смогут участвовать также родители или иные лица, на попечении которых находится ребёнок. В заседании смогут участвовать и сам дети, если это возможно и необходимо, и прочие заинтересованные лица, например, родственники детей.

Рассмотрение вопроса об изъятии ребёнка предлагается сделать ускоренным. Заявление органа опеки или органа внутренних дел об отобрании суд должен будет, согласно проекту, рассмотреть в течение 24 часов с момента поступления заявления. При этом внесудебный порядок отобрания ребенка предлагается сохранить только в исключительных случаях — если есть риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов. Эту норму предлагается внести в Семейный Кодекс.

Поправками в Закон «О полиции» определяются полномочия органов внутренних дел по обращению в суд с заявлением об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Таким образом, законопроект позволит ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи. Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье, отмечают авторы документа.

«Цель поправок — максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей, — ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В конце сентября законопроект поддержало правительство РФ при условии его доработки с учетом высказанных замечаний. Инициативу также поддержал думский комитет по госстроительству и законодательству и комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Источник: pnp.ru

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