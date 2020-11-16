Я блондинка: что значит быть блондинкой и правда ли, что все мужчину любят блондинок

Психологи считают, что темноволосые женщины красятся в блондинок, чтобы выделиться на общем фоне. Звучит неожиданно, но только до тех пор, пока не подключаются данные общемировой статистики. Натуральных блондинок в мире всего 10%.

Психологи считают, что темноволосые женщины красятся в блондинок, чтобы выделиться на общем фоне

Стереотипов, связанных с блондинками, много, и не все льстят обладательницам белых кудрей. И все же каждая четвертая женщина готова годами бороться с темными корнями. Ради чего такие жертвы?

Психологи считают, что темноволосые женщины красятся в блондинок, чтобы выделиться на общем фоне. Звучит неожиданно, но только до тех пор, пока не подключаются данные общемировой статистики. Натуральных блондинок в мире всего 10%. Среди доминирующей «черной массы» у обладательницы светлых волос определенно больше шансов стать заметной. Другой мотив лежит на поверхности.

Обычно желание осветлить волосы настигает брюнеток и шатенок в переломные моменты жизни, а чаще всего после болезненных расставаний или разводов. Кардинально новый имидж вселяет веру в грандиозные перемены к лучшему. Ведь цвет волос — неотъемлемая часть нашей личности. Изменив его, мы в глубине души надеемся стать другими.

И, конечно, в большинстве случаев решение пойти против генов и природы продиктовано стремлением нравиться мужчинам.

Бессознательный отбор

Многие женщины убеждены: сильный пол предпочитает блондинок. Если рассуждать объективно, нет ни одного доказательства, что брюнетки или рыжие менее привлекательны.

Но эволюционные психологи догадываются, откуда взялся этот распространенный миф. По их наблюдениям, светлые волосы на бессознательном уровне ассоциируются у мужчин с молодостью. А женская молодость — это сигнал для потенциальных женихов, что невеста способна зачать и выносить ребенка.

Логическую цепочку можно продолжить. У большинства блондинок волосы с возрастом становятся темнее. Какими бы невнимательными мужчины ни казались, они эту тенденцию заметили, причем очень давно.

В землях с холодным климатом, где возраст женщины скрадывала одежда, цвет волос служил кавалеру своеобразным путеводным ориентиром. Конечно, примета ненадежная, ведь на фертильность указывает целый комплекс разных параметров. Например, полные губы, густая коса, чистая кожа, пышная грудь, объемные бедра. Но молодость выправляла эту погрешность с лихвой. У мужчин, которые инстинктивно предпочитали светловолосых (и заведомо очень юных) избранниц, детей было больше, чем у ценителей бальзаковского возраста. В результате родился коллективный миф, что белокурые женщины самые плодовитые. Дальше его подхватила народная молва, которая любит подтасовывать факты. Так, по одной из версий, и появилась известная всем формула: «Джентльмены предпочитают блондинок».

Правда жизни

А вот сами представители сильного пола так не считают. Исследователи подошли к изучению вопроса творчески, но основательно. Чтобы уточнить предпочтения мужчин, они затеяли целый маскарад и пригласили профессионального стилиста. Одну и ту же девушку они отправили в рейд по ночным клубам в трех разных образах. В рейтинге популярности на первом месте оказалась «блондинка», на втором — «брюнетка», на третьем — «рыжеволосая бестия».

Позже ученые попросили мужчин, проявивших к барышне интерес, оценить по фотографиям каждый ее образ в отдельности. Что немаловажно, во время опроса они были абсолютно трезвыми, хотя в ночь проведения эксперимента у барной стойки этот критерий не учитывался. Оказалось, подопытным барышня понравилась больше всего в образе брюнетки. Они заявили, что так она выглядит максимально привлекательной и умной. Образ «рыжей бестии» навевал мысли о капризном, сильном характере.

А с белокурыми локонами она, по их выражению, производила впечатление женщины, «истосковавшейся по любви».

Что же получилось в итоге? Мужчины выбирали для флирта блондинок, но нравились им больше брюнетки. Кстати, многие исследования в этой области констатируют тот же парадокс. Результат только на первый взгляд противоречивый. Ученые объясняют поведение мужчин банальным страхом. Знакомиться с блондинками им проще, потому что общество считает их глупыми и наивными. Обидный стереотип сложился во многом благодаря голливудским фильмам про белокурых ветрениц и бесчисленным анекдотам. Он и вселяет в мужчин уверенность, что риск отказа будет минимальным. Но если так, то почему бы этим не воспользоваться, особенно если цель — увеличить ассортимент потенциальных претендентов на собственную руку и сердце?

Леди предпочитают...

Женские вкусы ученые тоже отслеживают давно. Но, несмотря на то что статистика неизменно дает один и тот же результат, в обществе до сих пор сосуществуют два полярных мифа. Согласно первому, женщины больше любят блондинов, согласно второму — жгучих брюнетов. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, россиянки предпочитают черноволосых мужчин. С ними согласно большинство представительниц европеоидной расы. По одной из версий, черный цвет волос указывает на повышенный уровень тестостерона, поэтому ассоциируется у женщин с мужественностью, силой, потенцией. Невольно напрашивается аналогия с животным миром, где львицы стараются подыскать себе самца с самой темной гривой.

Источник: oracle-today.ru